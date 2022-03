Du bortsch en soutien aux Ukrainiens au Edgar Café Bar de Sept-Îles

La cheffe cuisinière Oksana Korolova du restaurant, qui est d’origine ukrainienne, y prépare son plat national. Depuis mardi, elle entre quelques heures plus tôt au travail pour cuisiner du bortsch, une soupe qui fait partie des mets traditionnels de son Ukraine natale.

Sa soupe embaume la cuisine d’une odeur singulière. On y discerne aussi une touche de nostalgie.

« C'est des femmes fortes, courageuses et cuisinières. En Ukraine, on a toujours fait beaucoup de nourriture. [...] Pour moi, préparer de la nourriture, c’est de la méditation. » — Une citation de Oksana Korolova, cheffe cuisinière au restaurant Edgar Café Bar à Sept-Îles

Selon Mme Korolova, remettre les profits de la vente à la Croix-Rouge est un geste de solidarité envers toute sa famille, qui se retrouve au beau milieu du conflit armé.

Les pots de soupe se sont vendus comme de petits pains chauds.

La propriétaire du Edgar Café Bar, Claudine Lejeune, affirme qu’en deux jours, la vente des pots de borscht aurait récolté plus de 1000 $ en dons.

Claudine Lejeune, propriétaire du Edgar Café Bar à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

À la base, on le fait pour faire notre part, parce qu’on est tous un peu impuissants. Si on peut faire une petite différence, au moins on a l’impression de travailler en ce sens , déclare Mme Lejeune.

À Sept-Îles, en l’espace de quelques jours, cette soupe est devenue un symbole d’humanité sous la supervision d’Oksana Korolova.

La cheffe cuisinière habite Sept-Îles depuis six ans. Aujourd’hui, loin des siens, elle est habitée par un immense chagrin.

Mon rêve aujourd’hui, c’est que ce soit fini la guerre. Que la Russie reste sur sa terre et arrête d’être chez nous [en Ukraine], c’est tout , ajoute-t-elle.

Malgré les bombes, la communication avec sa famille n’a jamais cessé. Selon son frère, il semblerait même que les effluves de la bienveillance d’Oksana Korolova se seraient dissipés jusqu’en Ukraine.

[Mon frère] m’a dit qu’il avait entendu que sa ville voulait donner un nom d’une rue à mon nom , raconte Mme Korolova.

