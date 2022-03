Sanctions contre Moscou : Ottawa pourrait indemniser les entreprises canadiennes

Oui, il va y avoir des industries ou des gens qui vont être affectés, on va voir ce qu’on peut faire pour compenser , a-t-il déclaré mercredi matin lors d'une brève mêlée de presse à l'entrée du caucus libéral.

M. Trudeau a dit comprendre que les mesures punitives du Canada ont évidemment un coût , puisque c’est comme ça que le commerce international fonctionne .

Selon le premier ministre, ces sanctions feront beaucoup plus mal à la Russie et, espère-t-il, convaincront le président russe Vladimir Poutine de reculer.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Quelques minutes plus tard, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a estimé que l'impact sera probablement très modéré pour le Canada .

Les échanges commerciaux avec la Russie représentent moins de 1 % des importations et exportations canadiennes, a-t-il noté, admettant cependant qu'un impact est à prévoir sur les prix de l'énergie, du blé et de denrées alimentaires.

Le prix de l'essence est basé sur le prix mondial, a-t-il expliqué.

Production pétrolière canadienne

Le gouvernement a d'ailleurs des discussions avec plusieurs entreprises canadiennes pour savoir si elles peuvent ajuster leur production de façon à équilibrer certaines pénuries potentielles.

Le Bloc québécois s'oppose vigoureusement à l'idée que le Canada augmente sa production énergétique pour approvisionner l'Europe.

C'est du gros n'importe quoi, a lancé mercredi le chef bloquiste, Yves-François Blanchet. À peine les bottines russes claquaient-elles dans les rues de Kiev que les conservateurs utilisaient ça comme prétexte pour vouloir relancer le commerce du pétrole de l'Ouest.

C'est un faux argument , à son avis, puisque les infrastructures nécessaires prendraient entre cinq et dix ans à construire et que la guerre en Ukraine serait alors terminée depuis belle lurette.

La semaine dernière, le premier ministre albertain, Jason Kenney, a écrit sur Twitter que le choix est clair : le pétrole de l'Alberta est meilleur que le pétrole du dictateur .

Les conservateurs ont renchéri aux Communes en affirmant que le Canada devrait approvisionner le monde en énergie afin de protéger la souveraineté, la paix et la sécurité à l'échelle mondiale.

M. Blanchet a dit craindre que cela serve à forcer inutilement le passage de l'oléoduc Énergie Est à travers le Québec, un projet controversé qui a été abandonné par TransCanada et qui visait à acheminer quotidiennement plus d’un million de barils de pétrole bitumineux de l'Alberta vers des raffineries de l'est du pays.

Selon le Bloc québécois, la véritable solution à la sécurité énergétique de l'Europe est la transition vers une économie qui sera moins tributaire du pétrole.

Le premier ministre Trudeau a déclaré mardi à la Chambre des communes que le Canada sera là avec les ressources nécessaires pour aider nos amis européens , expliquant que bien que le monde aille vers une décarbonisation de l'économie, on n'est pas là encore .