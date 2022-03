Le déconfinement du sport freiné par la capacité réduite des vestiaires

La réouverture des installations sportives à pleine capacité, c’est ce qu’on s’était fait dire, ce à quoi on s’attendait, mais à notre grande surprise ce qu’on a retrouvé dans l’arrêté ministériel, c’est une capacité des vestiaires à 50 % , relate la directrice générale de Sports Québec, Isabelle Ducharme.

Ça peut avoir l’air anodin comme problématique, mais ce ne l’est pas. C’est un défi pour tous les gestionnaires d’infrastructures sportives intérieures.

À l’Alliance québécoise du loisir public, la directrice générale Geneviève Barrière abonde dans le même sens. Depuis le dévoilement du plan de déconfinement du gouvernement Legault, tout avait été planifié en fonction d’une reprise complète des activités sportives le 28 février. Ce qui est impossible dans plusieurs sports avec des vestiaires à capacité réduite.

On avait demandé un calendrier de déconfinement spécifiquement pour pouvoir planifier le retour au jeu. Le 28 février était une date charnière où on pouvait relancer toutes les compétitions et les tournois sans nombre limite de participants. On a tout mis en place en fonction de ça , déplore celle qui dirige également les associations québécoises de loisir municipal, de gestionnaires d’arénas et de responsables aquatiques.

Un changement de dernière minute

La situation est d’autant plus frustrante que l'arrêté ministériel contenant la directive n’a été publié que tard dimanche soir, à quelques heures de la date prévue de reprise des activités sportives intérieures au maximum de leurs capacités.

On a des rencontres avec le département du sport et des loisirs du ministère de l'Éducation toutes les semaines et visiblement eux non plus n’étaient pas au courant que les vestiaires demeuraient fermés à 50 % , explique Geneviève Barrière.

Les capacités réduites des vestiaires créent un casse-tête pour les gestionnaires d'arénas. Photo : Radio-Canada

Cette dernière peine également à comprendre la logique de cette mesure. Dans les vestiaires, le port du masque demeure obligatoire, alors que sur les plateaux sportifs les participants peuvent désormais pratiquer des sports avec contact sans masque et sans limites de participants.

Pleine capacité le 12 mars

Contacté par Radio-Canada, mardi, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue pour expliquer la décision de maintenir la capacité des vestiaires réduite. Le ministre Christian Dubé a toutefois annoncé mercredi après-midi la réouverture à 100 % de tous les lieux publics québécois à compter du 12 mars. Ce sera le cas des vestiaires, a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS à Radio-Canada.

Du côté de Sports Québec et de l’Alliance québécoise du loisir public, les directrices générales espèrent toutefois que la Santé publique change son fusil d’épaule plus rapidement. D’ici là, certaines activités sportives ne peuvent simplement pas reprendre à pleine capacité.

Dans les piscines, on ne peut pas y penser. Au hockey, c’est compliqué aussi, surtout pour des tournois. On peut essayer de jouer avec les horaires, mais il y a une complexité à mettre tout ça en place pour deux semaines , explique Geneviève Barrière.