Rendez-vous de la Francophonie : un mois d’événements à l’Île-du-Prince-Édouard

Une trentaine d’activités se déroulent partout à l'Île-du-Prince-Édouard du 1er au 31 mars, au sein des six communautés acadiennes et francophones de la province.

Cette édition a pour thème Les traditions qui forgent les identités .

Louise Daigle, présidente de la Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ FCÎPÉ ), explique que ces traditions ont contribué à la création, puis à la survie des communautés acadiennes et francophones de cette province.

« Les traditions, c’est un lien direct avec la culture. C’est notre identité à l'île, comme la danse, la musique, la cuisine. Ça commence par les familles et ça se répand dans la communauté. » — Une citation de Louise Daigle, Fédération culturelle de l’Î.-P.-É.

Louise Daigle, présidente de la Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard, le 2 mars 2022 à Charlottetown. Photo : Radio-Canada

Avec des mesures sanitaires allégées, Germain Arsenault, coordonnateur des Rendez-vous de la Francophonie 2022, se réjouit de pouvoir présenter des événements en personne. L’an dernier, des activités avaient été annulées à cause d’une hausse des cas de COVID sur l’île.

C’est vraiment une opportunité pour rassembler la communauté en sécurité pour célébrer ces belles traditions , mentionne-t-il.

Germain Arsenault, coordonnateur des Rendez-vous de la Francophonie, le 2 mars 2022 à Charlottetown. Photo : Radio-Canada

Edgar Arsenault, président de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (SAF’Île SAF’Île ), souligne que les célébrations des Rendez-vous de la francophonie donnent plus de visibilité à la communauté pendant un mois.

« On montre à la population majoritaire anglophone qu’on est bien ici, qu’on est vivants. » — Une citation de Edgar Arsenault, président, SAF’Île

La célébration des traditions renforce le sentiment de fierté des Acadiens et des francophones envers leur culture et leur histoire, croit-il.

Les anglophones sont aussi les bienvenus à participer , ajoute Edgar Arsenault.

Edgar Arsenault, président de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (SAF’Île), le 2 mars 2022. Photo : Radio-Canada

La Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard est responsable de la programmation. Une trentaine de partenaires sont engagés dans la réalisation des événements.

La lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard, Antoinette Perry, se réjouit de cette diversité de la communauté francophone, et estime que les festivités prévues permettent de rassembler ces gens de différentes origines à travers l’île.

Antoinette Perry lisant le discours du Trône, le 25 février 2021 à Charlottetown. Photo : Radio-Canada

Dépendamment d’où on vient, on entend tous les différents accents, et cela me fait chaud au cœur , déclare Mme Perry en souriant.

D’après les reportages de Gabrielle Drumond et Marie-Andrée Leblond