La tâche des conseillers municipaux à Saguenay s’est alourdie avec le temps

Seuls trois conseillers, Michel Tremblay, Michel Thiffault et Michel Potvin, occupent un autre emploi.

Depuis son élection en novembre, Claude Bouchard découvre les rudiments de la politique municipale.

Je m'attendais à du travail, mais honnêtement, peut-être pas autant de travail que ça. Je n'aurais vraiment pas pu être un bon conseiller si j'avais continué comme coach de hockey ou enseignant , a poursuivi l’ancien entraîneur adjoint des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

« Je ne sais pas comment je ferais pour être à temps partiel! » — Une citation de Claude Bouchard, conseiller

Le conseiller de Saguenay Claude Bouchard Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Mireille Jean surprise

Députée du Parti québécois (PQ) dans Chicoutimi de 2016 à 2018, Mireille Jean avoue avoir été étonnée par la complexité de la machine municipale lors des premières semaines de son mandat.

Comprendre comment ça fonctionne, ce n'est pas du jour au lendemain , a-t-elle raconté.

La conseillère représente le centre-ville de Chicoutimi.

C'est complexe, car on est proche du monde, complexe parce qu'on est au coeur de l'action, complexe parce qu'il y a tout un appareil gouvernemental et Saguenay, on ne se le cachera pas, ce n'est pas une petite ville , a-t-elle mentionné.

La conseillère Mireille Jean. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Des commissions et comités en plus

Les responsabilités des élus de Saguenay sont importantes avec les différentes commissions et les nombreux comités qui décident des orientations de la Ville. Les conseillers sont libres d'y siéger ou non.

D'en avoir autant, ça fait une charge vraiment très grande sur les épaules des conseillers et à ce moment-là, il faut conjuguer avec le travail qu'on a à faire. Pourquoi les gens nous élisent? Oui, faire ce travail-là de gouvernance, mais aussi pour les servir au quotidien. C'est l'équilibre entre les deux qu'il faut chercher , a exposé la seule femme conseillère municipale à Saguenay.

Ce ne sont pas des semaines de 15 heures. Souvent avec toutes les rencontres, les meetings, les Zoom, les rencontres que tu vas faire avec les citoyens, les courriels, les téléphones, tu as toujours minimum ton 40 heures. Si un conseiller ne fait pas 40 heures, j'aimerais qu'il lève la main , a indiqué de son côté Carl Dufour, qui en plus d’être la voix des citoyens d’Arvida, est président de l’arrondissement de Jonquière.

Le bureau d'arrondissement de Jonquière Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Jacques Cleary a vu les changements

À la suite du redécoupage de la carte électorale en 2017, le nombre de conseillers est passé de 19 à 15 à Saguenay. Il n’y a qu’à La Baie où le nombre de districts n’a pas changé. Il y a donc depuis moins d'élus, mais plus de citoyens à représenter.

Jacques Cleary est à même de constater que le rôle d'élu municipal a bien changé au fil des ans. Il était échevin avant la fusion de Chicoutimi en 2002 puis jusqu'en 2017 avant sa réélection en novembre dernier.

Au début de tout, mon quartier électoral, il y avait à peu près 5000 citoyens que je représentais, présentement, c'est à peu près 10 000.

Pour son retour, il a hérité également du poste de président d’arrondissement pour Chicoutimi.

On avait plus le temps dans ce temps-là. J'avais un autre emploi, je travaillais chez Potvin & Bouchard, je travaillais 40 heures par semaine, alors c'est la différence, j'étais obligé d'avoir des réunions après 17 h ou de bonne heure le matin.

Le conseiller municipal de Saguenay, Jacques Cleary, a vécu plusieurs époques. Photo : Radio-Canada

Le salaire

En 2022, le salaire de base des élus est d'environ 50 000 $. S'ajoutent des primes selon les fonctions occupées, en plus d'une allocation de dépenses de 17 500 $.

Tous les élus interrogés par Radio-Canada estiment que leur revenu est suffisant et qu'il leur permet de bien servir les citoyens.

Rémunération des conseillers municipaux de Saguenay Salaire de base : 48 900 $

Allocation de dépenses : 17 546 $

Vice-présidence du comité exécutif : 17 024 $

Membre du comité exécutif : 13 620 $

Présidence d’arrondissement : 13 620 $

Présidence de commission ou comité : 3400 $

Un large débat avait eu lieu à propos du salaire des élus lors du mandat précédent. En 2018, le conseil de Saguenay avait voté en faveur d’une hausse en raison du redécoupage électoral et de l’augmentation de la charge de travail. De plus, des allocations de dépenses non imposables versées par Québec et Ottawa devaient devenir imposables.

Le provincial n’était finalement pas allé de l’avant avec la mesure et la mairesse Josée Néron avait cru qu’il serait juste et équitable de renoncer à une portion de la hausse. Après l'opposition initiale de quelques conseillers, une certaine baisse avait été entérinée en mai 2020.

D’après un reportage de Roby St-Gelais