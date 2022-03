De la politique à poissonnier itinérant, le changement de vie de l’ancien maire de Gaspé

L’ancien élu était habitué à faire la navette entre les deux régions pour retrouver sa conjointe, Véronique Pépin, qui vit à Amos.

François Roussy admet sans détour que le lancement de leur entreprise de produits de la mer a permis au couple de contourner l'interdiction de déplacements interrégionaux imposée au début de la pandémie de COVID-19.

Quand le gouvernement a décidé de fermer les régions, ce n’était plus possible pour nous de nous voir, à moins de devenir un service essentiel , explique-t-il.

« On est devenu un service essentiel, parce que c’est essentiel de nous voir! » — Une citation de François Roussy, propriétaire de la poissonnerie Aux deux marées

L’entrepreneur en gestion immobilière s'approvisionne en poisson et fruits de mer pêchés et transformés en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine ou dans les provinces maritimes. Tous les mois et demi, il prend la route pour distribuer huîtres, pétoncles, flétan, crevettes, saumon fumé et autres produits de la mer à Val-d’Or, Amos, La Sarre et Rouyn-Noranda.

Je fais la route directement, en m’arrêtant de temps en temps bien sûr. Durant la période du homard par exemple, je prends ma cargaison à trois heures du matin puis je m’en vais directement en Abitibi pour que les gens puissent le déguster le lendemain , raconte-t-il.

François Roussy et Véronique Pépin ont lancé la poissonnerie itinérante Aux deux marées. Photo : Gracieuseté : François Roussy

L’offre en produits de la mer est vraiment limitée en Abitibi, selon lui. La poissonnerie Aux deux marées vient combler un besoin, et la demande est au rendez-vous.

Il y a toujours du service de vente de poisson dans les grandes surfaces, mais il n’y a pas de poissonnerie à proprement parler , explique-t-il.

« On a vraiment des produits de niche, des produits qui ne sont pas accessibles en Abitibi. » — Une citation de François Roussy, propriétaire de la poissonnerie Aux deux marées

L’ancien élu se dit très fier de pouvoir faire découvrir ces produits de la mer aux Abitibiens.

Autant ma fierté de pouvoir aller voir les pêcheurs, les producteurs, les industriels de chez nous et leur dire "je vais valoriser vos produits, je vais les vendre, je vais les montrer", que de voir la réponse en Abitibi des gens qui ont accès à ces produits et qui nous disent "merci de nous les amener" : ça vient vraiment combler des besoins qu’on avait ma conjointe et moi de fierté de nos régions respectives. , explique-t-il.

L'ancien maire de Gaspé reste encore très marqué et affecté par les accusations de fraude et de complots auxquelles il a fait face jusqu'à l'arrêt des procédures judiciaires à son encontre, ordonné en septembre 2020.

Il n’a pas encore pris de décision quant à une éventuelle poursuite judiciaire contre le gouvernement du Québec.