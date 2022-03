Lumière sur les impressionnistes canadiens au MBAC

Qui dit impressionnisme, dit spontanément Monet, Manet, Van Gogh, Renoir, Degas. Or, les artistes canadiens, dont Emily Carr, Mary Bell, Clarence Gagnon et Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté, ont également pris part au mouvement, comme en témoigne l’exposition Le Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC).

Quelque 110 tableaux de 36 peintres des quatre coins du pays sont rassemblés dans le cadre de cette exposition, présentée au Musée des beaux-arts du Canada MBAC jusqu’au 3 juillet prochain.

« Dégel, soir de mars, Arthabaska » (1913) et « Place Viger » (1912) sont deux toiles signées Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Des ciels d’hiver de Lawren S. Harris aux reflets du soleil sur la glace texturés par Suzor-Côté, en passant par les femmes représentées dans les toiles d’Helen McNicoll et de Florence Carlyle, entre autres : ces portraits et paysages, créés notamment en Europe et au pays entre 1880 et 1930, mettent en lumière comment les artistes d’ici ont fait leurs les perspectives nouvelles que l’impressionnisme leur ouvraient à l’époque.