Le Canada peut-il aider l’Europe à se défaire du gaz russe?

Le Canada est le cinquième plus grand producteur de gaz naturel du monde. Pourtant, à court terme, le pays n’est pas en mesure d’aider l’Europe, dépendante à 40 % du gaz russe. Explications.

Pour l’industrie de l’énergie, c’est une occasion ratée, dit d’emblée le président de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, Tim McMillan, dans la foulée de l’invasion russe en Ukraine.

« On a des centaines et des centaines d’années d’approvisionnement. Ce qui nous manque, c’est le moyen d’acheminer cette ressource aux consommateurs dans le reste du monde. » — Une citation de Tim McMillan, président, Association canadienne des producteurs pétroliers

Une seule usine adaptée

Contrairement aux États-Unis, le Canada n’a, en effet, pas les infrastructures nécessaires pour exporter son gaz naturel produit en Alberta et en Colombie-Britannique vers les marchés mondiaux.

Pour vendre et transporter par bateau cette ressource à l’étranger, il faut d’abord la liquéfier. Au pays, l’usine de liquéfaction LNG Canada est la première et la seule à être en construction. Une fois ce projet achevé, vers 2025, le gaz naturel liquéfié dans ce complexe du nord de la Colombie-Britannique sera destiné essentiellement aux marchés asiatiques.

Énergie Saguenay était le seul projet sur la table pour acheminer du gaz naturel vers l’Europe; or, il a été rejeté récemment par les gouvernements québécois et fédéral. Une décision insensée , croit Tom McMillan en voyant la guerre qui sévit en Ukraine.

À l’heure actuelle, les Canadiens et les Américains sont les seuls consommateurs du gaz naturel produit au pays.

Tom McMillan en reste convaincu : le Canada est une source d’énergie fiable et la solution pour l’instabilité d’approvisionnement de gaz naturel en Europe. Il faut construire aujourd’hui les infrastructures nécessaires pour que le Canada soit un partenaire à long terme avec l’Europe.

Une situation urgente, selon Jason Kenney

Depuis des années, la question de la sécurité énergétique mondiale est évoquée par le gouvernement albertain et l’industrie pétrolière. C’est l'un de leurs arguments clés pour défendre des projets énergétiques et les faire accepter à l'opinion publique. Pour le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, l’invasion des Russes vient de changer le débat « radicalement ».

Le reste du monde réalise maintenant ce que l’Alberta dit depuis des années , a déclaré M. Kenney en conférence de presse mardi.

« Il faut avoir plus d’énergie produite par les démocraties [libérales] comme le Canada. » — Une citation de Jason Kenney, premier ministre albertain

Selon lui, le développement de projets pétroliers et gaziers n’est plus seulement dans l’intérêt économique de l’Alberta, mais du monde entier.

Il demande donc à Ottawa et au Québec de collaborer avec sa province pour permettre le développement de plus de projets de gaz naturel liquéfié.

Développer les infrastructures : un grand pari

L’industrie pourrait assurément jouer un rôle sur la scène internationale, mais pas avant au moins cinq ans, estime Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal.

Le temps d'approbation et de construction des projets est long, dit-il. Il faut aussi des milliards de dollars d'investissements.

Par contre, selon M. Pineau, si le Canada refuse de produire du gaz naturel liquéfié, les Européens pourraient être tentés de faire repartir des centrales au charbon, car il y aura moins de gaz naturel sur le marché et le charbon deviendra plus compétitif.

À l’inverse, explique le professeur, si le Canada accepte d’en faire, des émissions fugitives peuvent se retrouver dans l’environnement, et des projets d’énergie renouvelable pourraient être retardés.

Ce qu’il faudrait, c’est que l’industrie gazière soit très bien réglementée en ce qui concerne les normes d’émissions fugitives et qu’on soit sévères dans la manière dont on produit, transporte et liquéfie le gaz naturel , dit-il.

Les autres solutions

L’opposition dans la population continue toutefois d’être le principal obstacle de l’industrie gazière, selon Joseph Doucet, doyen du Collège des sciences sociales et humaines à l’Université de l'Alberta.

Selon lui, au lieu de construire de nouvelles infrastructures, l’industrie pourrait se concentrer sur les besoins à combler dans le marché américain si les États-Unis exportent davantage de gaz en Europe.

Même si le besoin à combler pour l’Europe est énorme sans le gaz russe, les ressources énergétiques des États-Unis, du Moyen-Orient, de l’Algérie et de la Norvège sont des solutions qui s’offrent aujourd'hui à elle.