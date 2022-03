Les combats en Ukraine reçoivent du soutien de l’Ontario

La fondation Canada Ukraine a déjà reçu plus de 4 millions de dollars en dons. Selon son président, Victor Hetmanczuk, les sommes amassées serviront à faire parvenir des produits d’hygiène, de la nourriture et des médicaments aux personnes qui participent au combat sur le terrain.

Il souligne que de nombreuses initiatives locales et communautaires lui ont également été rapportées.

Dans l’appartement de Katernya Protsyk à Toronto, le salon est rempli d’équipements de combat et de matériel médical. Les vestes par balles et les médicaments entre autres ont été recueillis par ses proches et sa communauté et doivent être acheminés vers l’Ukraine pour soutenir ceux qui ont pris les armes.

Un de ses proches a d'ailleurs quitté le Canada pour se rendre en Ukraine et participer aux combats. Radio-Canada a accepté de ne pas révéler son identité parce qu’il craint pour sa sécurité.

Inquiète, elle comprend son choix de joindre les combats : Il peut faire plus là-bas qu’ici affirme-t-elle.

Le président de la Commission des droits de la personne pour le Congrès mondial ukrainien, Borys Wrzesnewskyj, affirme recevoir constamment des appels de Canadiens, liés ou non à la communauté ukrainienne, qui souhaitent aussi se joindre au combat. Nous cherchons surtout des gens avec une expérience militaire ou au sein de corps policiers , affirme-t-il.

Le président de l’Ukraine a d’ailleurs levé l’exigence d’obtenir un visa pour les personnes qui souhaitent rejoindre la Légion internationale de défense de l'Ukraine.

Le gouvernement fédéral déconseille toutefois aux Canadiens de se rendre en Ukraine. Plus tôt cette semaine la ministre des Affaires étrangères a toutefois admis que le Canada comprend le désir des gens de défendre leur pays et ajouté qu’il s’agit d’une décision individuelle.

Les Canadiens d’origine ukrainienne ne sont toutefois pas les seuls à se porter volontaires.

Rebecca Walker et ses trois enfants ont reconduit son mari Anthony à l’aéroport la fin de semaine dernière. L’homme de 29 ans soigne des réfugiés à la frontière de l’Ukraine et espère se joindre aux combats.

La mère ontarienne souligne que si elle est inquiète pour son mari, elle comprend sa décision.

Je suis très fière de lui. C’est génial qu’il ait un grand cœur et qu’il souhaite aider ces gens, même s’il n’est pas Ukrainien.

La Croix-Rouge canadienne a également lancé un appel pour une collecte de dons destinée à la crise humanitaire sur le terrain.