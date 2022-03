La conjointe du tueur de Portapique doit témoigner à l’enquête, insiste une avocate

Pour éclaircir le fil des événements, ils exigent la comparution à l'enquête de Lisa Banfield, la conjointe de Gabriel Wortman. Ce dernier a tué 22 personnes les 18 et 19 avril 2020 avant d'être abattu par la police.

Une témoin clé

Selon l’avocate Sandra McCulloch, qui représente 23 participants à l'enquête, dont plusieurs proches des victimes, il est clair et évident que Lisa Banfield est le témoin le plus important dans cette affaire.

Elle était avec son conjoint dans les jours et les heures avant qu'il passe aux actes, et les plus importantes réserves exprimées jusqu'ici à l'enquête concernent ce qui s'est passé juste avant le début de la tuerie.

Les documents déposés jusqu’ici devant la Commission des pertes massives n’en font qu’un bref survol, et ils sont seulement basés sur les témoignages de Lisa Banfield à la Gendarmerie royale du Canada GRC .

L'avocate Sandra McCulloch indique avoir de sérieux doutes sur le récit que Mme Banfield a livré à la police.

Elle juge que ses déclarations étaient incomplètes et non vérifiées .

L'avocate Sandra McCulloch représente 23 participants à la Commission des pertes massives. Photo : CBC

Les témoignages révèlent que la conjointe de Gabriel Wortman a passé la journée du 18 avril avec lui, alors qu’ils célébraient le 19e anniversaire de leur rencontre. Une dispute aurait éclaté et il aurait menotté et enfermé Lisa Banfield dans un véhicule.

Elle aurait réussi à s’enfuir et aurait passé la nuit dans les bois.

L'avocate Sandra McCulloch affirme que la façon dont la conjointe du tireur a réussi à lui échapper n’est pas claire, entre autres parce qu'était supposément menottée.

Elle ajoute que l’endroit où Lisa Banfield dit s'être cachée, dans les bois, lui aurait sûrement permis d’observer une grande partie des événements de cette nuit tragique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une vue aérienne des décombres d'une résidence appartenant à l'auteur de la tuerie. La propriété a été incendiée le 18 avril 2020, à Portapique en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Steve Lawrence

Le procès de la conjointe débute dans 3 semaines

Les participants à la commission peuvent proposer des changements ou recommander des témoins à interroger pour combler les lacunes des documents de base.

L'avocat de Lisa Banfield, Craig Zeeh, participait par vidéoconférence aux audiences à Halifax mercredi matin.

Il refuse que sa cliente vienne témoigner, car elle fait face à des accusations et son procès doit débuter dans moins de trois semaines.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Craig Zeeh, avocat de Lisa Banfield, témoigne par vidéoconférence mercredi à la Commission des pertes massives, en Nouvelle-Écosse. Deux des commissaires, Leanne Fitch (gauche) et Michael MacDonald (droite) sont assis dans la salle d'audience à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Lisa Banfield, son frère James Banfield et son beau-frère Brian Brewser ont été accusés d'avoir fourni des munitions à l'auteur du massacre, qui ne possédait pas de permis de possession d'armes à feu et avait obtenu illégalement deux armes semi-automatiques et deux armes de poing.

James Banfield a plaidé coupable. Les deux autres accusés ont plaidé non coupable. Le procès de Lisa Banfield s'ouvrira le 22 mars, et celui de Brian Brewser, en juin.

L'avocat Craig Zeeh a dit mercredi que sa cliente a déjà fait quatre longues déclarations à la police. Son équipe juridique ne souhaite pas qu’elle ait d’autres entretiens sur ce sujet, pour le moment.

Par ailleurs, l’une des avocates de la Commission des pertes massives, Emily Hill, a déclaré que la demande des avocats des familles d’avoir Lisa Banfield comme témoin était prématurée.

Il est plus logique d’attendre et de réévaluer la situation au début du mois d’avril, car son procès devrait alors être terminé , dit-elle.

La Commission des pertes massives est chargée de faire la lumière sur la tuerie qui a fait 22 morts les 18 et 19 avril 2020, à Portapique, Debert et Shubenacadie.

L'auteur du massacre a été abattu lorsqu'il a été surpris par deux policiers de la Gendarmerie royale du Canada GRC lors d'un arrêt à une station-service d'Enfield.