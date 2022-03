Un des co-inventeurs d’Ethernet s’est éteint à 71 ans

Il a travaillé à partir de 1973 comme chercheur au Xerox PARC de Palo Alto, un laboratoire de recherche à l’origine de plusieurs technologies PC encore utilisées aujourd’hui.

Parmi celles-ci, on compte l'interface utilisateur graphique, la souris et le traitement de texte, mais aussi l’Ethernet, un protocole qui permet de relier les PC à d’autres appareils à proximité, comme des imprimantes, scanneurs et ordinateurs.

David Boggs a mis deux ans à élaborer une première version de cette technologie avec son collègue Bob Metcalfe. Cette mouture du système avait d’abord rendu possible une liaison qui a transmis des données à une vitesse de 2,94 Mb/s sur un câble coaxial.

Ce qui la distinguait de la concurrence est d’abord sa transmission locale, les autres systèmes étant construits pour de plus longues distances. Mais c’est surtout son fonctionnement par paquets qui était impressionnant, car la connexion n’était pas interrompue même si des erreurs de communications survenaient.

Déjà dans les années 1980, les dispositifs câblés utilisaient l’Ethernet comme protocole de base pour le wi-fi. Quarante ans plus tard, cette technologie est toujours d’actualité, même sur les appareils numériques modernes.