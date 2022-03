Il y avait de l'électricité dans l'air mercredi matin dans les locaux du festival REGARD, situés sur la rue Racine, à Chicoutimi. Tout le monde s'activait pour le grand retour de l'événement.

La nouveauté cette année, c'est presque le retour à la normale. C'est d'être là, puis d'avoir des salles pleines , s’est réjouie Mélissa Bouchard, directrice de la programmation de REGARD.

Mais les organisateurs ont eu chaud. Le festival aura lieu du 23 au 27 mars. Les dates avaient été choisies il y a longtemps sans garantie que les mesures sanitaires permettraient un retour en salle. L'équipe avait imaginé les pires scénarios. C'est finalement le meilleur qui a gagné, celui qui permettra d'accueillir un maximum de gens.

L'équipe du Festival REGARD a soigneusement sélectionné les films qui seront à l'affiche pour la 26e édition. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

D'un accord commun, on a décidé: "Ok, on garde cette ligne-là puis on verra au cours des prochaines annonces." On a bien fait , a poursuivi Mélissa Bouchard.

C'est ça. On a pris une décision puis on a croisé les doigts, mais on s'entend que ça aurait pu être un peu avant ou un peu après. C'est vraiment du gros gambling , a enchaîné Marie Elaine Riou, directrice générale du festival.

En 2020, c'est par le festival REGARD que la COVID-19 s'était invitée dans la région. L'événement avait dû être annulé après la soirée d'ouverture. L'an dernier, les organisateurs ont misé sur une édition estivale qui a bien fonctionné. Mais le retour en mars était très attendu.

Les locaux du Festival REGARD sont situés sur la rue Racine à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Ce qui était sûr, c'est qu'on voulait garder absolument le mois de mars pour s'ancrer dans le circuit des festivals. Autant ici en région qu'à l'international, REGARD est reconnu et il a sa place dans le calendrier.

Sur les 2000 films reçus, 165 ont été sélectionnés pour être présentés pendant l'événement. Ils proviennent d'une cinquantaine de pays. Et il sera possible de les visionner en ligne pendant une dizaine de jours après le festival.

Ça a été beaucoup des autoproductions, des premiers films, des productions indépendantes, ce qui fait qu’il y a beaucoup de nouveaux visages aussi puis de nouveaux cinéastes cette année , a annoncé la directrice de la programmation.

Philippe Belley Photo : Radio-Canada

En plus des compétitions, une soirée hommage sera dédiée au cinéaste saguenéen Philippe Belley, mort prématurément l'été dernier. Un prix portera aussi son nom.

C'est un ami proche du festival. On fait des rétrospectives chaque année. Cette année, c'était inévitable. Ça a été comme une évidence , a-t-elle souligné.

D'après un reportage de Mireille Chayer