La diaspora russe de la C.-B. subit les contrecoups de l’invasion de l’Ukraine

De nombreux Russes, y compris des étudiants russes à l'Université de la Colombie-Britannique UBC et au Canada, doivent faire face à des difficultés en raison des décisions prises par le gouvernement , explique Artemi Meshcherin, un étudiant russe inscrit en deuxième année à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Depuis plusieurs jours, il dit ne pas avoir pu obtenir de fonds de ses parents qui vivent à Moscou. Une situation qui le plonge dans l'incertitude.

En tant qu'étudiant étranger, Artemi Meshcherin n'est autorisé à travailler qu'à temps partiel et il espère que l'argent qu'il gagne pourra le maintenir à flot. Toutefois, son salaire n’est pas suffisant pour couvrir ses frais de scolarité, dit-il, qui sont nettement plus élevés pour les étudiants étrangers que pour les étudiants nationaux.

« Je suis terrifié à l'idée que la situation puisse affecter mon éducation. » — Une citation de Artemi Meshcherin, étudiant russe à l'UBC

Des solutions pour les étudiants

L’Université de la Colombie-Britannique affirme qu’un certain nombre d'étudiants sont dans une situation similaire et qu’il est possible de leur offrir de l’aide.

Le conseiller en services d'inscription est en mesure de leur proposer diverses options. Celles-ci comprennent potentiellement un report ou des bourses d'urgence pour leur permettre de payer leur nourriture et leur logement , précise Matthew Ramsey, directeur des affaires universitaires de l'Université de la Colombie-Britannique UBC .

« Nous encourageons tous ceux qui ressentent de l'anxiété, du stress ou de l'inconfort à nous contacter et à savoir que l'université est là pour les aider. » — Une citation de Matthew Ramsey

directeur des affaires universitaires de l'UBC

Il ajoute qu’un soutien mental est également disponible pour aider les étudiants à traverser cette épreuve.

C'est évidemment une situation très stressante pour les étudiants de Russie et d'Ukraine, dit-il, comme pour les étudiants du Bélarus. Nous sommes là pour aider si nous le pouvons .

C'est une honte pour les siècles à venir

Pour une artiste vancouvéroise d'origine russe et ukrainienne, qui a accepté de se confier à Radio-Canada sous le couvert de l’anonymat, par crainte de représailles pour sa famille en Russie, il est certain que la population russe va être associée à l'invasion de l’Ukraine. Ce qu’elle déplore.

Maintenant, c'est comme si le russe était associé à ce sang. Je suis une artiste et je veux être associée à de belles choses, pas à des choses terribles. Mais les Russes n'ont pas été sollicités et entraînés dans cette chose terrible , explique celle qui vit à Vancouver depuis 14 ans.

On est maintenant considérés comme des gens toxiques à cause d’un fou dans notre gouvernement , ajoute-t-elle.

Elle indique que la communauté russe vit désormais dans la honte des agissements du Kremlin.

« C'est une honte pour les siècles à venir. » — Une citation de Artiste vancouvéroise d'origine russe et ukrainienne

Elle dit espérer un dénouement au cours duquel les Ukrainiens pourront retrouver leur patrie, leur liberté et leur vie.

Quant à la Russie, elle dit ne pas savoir ce qui va lui arriver.

Elle a en quelque sorte choisi sa voie, dit-elle. Un chemin effrayant. Mais le choix a été fait, et je suis désolé pour tous les gens qui n'ont rien fait et qui vont payer pour ça .

Avec des informations de Jon Hernandez et Chloé Dioré de Périgny