Le Batman : les deux facettes d’un traumatisme

Après Tim Burton, Christopher Nolan, Joel Schumacher  (Nouvelle fenêtre) et plus récemment, Zack Snyder, c’est au tour du réalisateur Matt Reeves de s’attaquer à l’un des plus célèbres superhéros de DC Comics, Batman.

Dans cet opus de près de trois heures, la ville de Gotham est plus cynique que jamais, fortement contaminée par une corruption systémique qui s'est infiltrée dans les plus hautes sphères politiques de la ville. Tour à tour, de puissantes figures de l'élite politique et judiciaire sont retrouvées assassinées et placées comme plat de résistance dans des mises en scène plus sadiques, les unes que les autres, dévoilant au grand jour, leurs plus ignobles magouilles. Même le célèbre Bruce Wayne, l’héritier des puissantes entreprises Wayne n’y échappe pas et sur chacune des scènes de crime, le tueur a soigneusement placé un message codé, adressé à un certain Batman.

Le Batman

L’histoire se positionne au balbutiement de la quête du chevalier noir, alors que Wayne n’est encore qu’un jeune homme profondément seul, troublé, obsédé par la vengeance et qui n’a que bien peu de contrôle sur ses pulsions nocturnes.

Sous les traits de Robert Pattinson, Bruce Wayne n’a jamais paru aussi fragile. Son corps couvert de cicatrices, ses cheveux en bataille, son maquillage noir coulant sous ses yeux, l’homme d’affaire est loin d’avoir l’assurance et la maturité incarnée par ses prédécesseurs au cinéma.

En plus de son antagoniste, le Sphinx, interprété par l’excellent Paul Dano, l’homme chauve-souris partage l’écran avec plusieurs autres personnages mythiques de Gotham. La femme chat modernisé et plus actuelle que jamais, brillamment interprétée par Zoé Kravitz, sans oublier Colin Farrell, méconnaissable dans le rôle d’Oswald Cobblepot mieux connu sous le nom de son alter égo, le Pingouin.

Pour le scénario du film Le Batman, Reeves utilise d’ailleurs l’indémodable formule des frères ennemis, alors que Batman et le Sphinx semblent avoir une connexion unique, même si tout les sépare. En entrevue dans une salle de presse virtuelle avec Radio-Canada, Paul Dano explique d’ailleurs comment il a développé son personnage.



Michael Keaton, Val Kilmer et George Clooney, dans leurs incarnations respectives de Batman. Photo : Montage

« Matt et moi avons discuté des deux facettes d’un traumatisme, entre héros et méchants. Batman est aussi le produit d’un traumatisme, mais il est né dans un meilleur contexte, donc ce n’est pas seulement une question innée, Il n’est pas nécessairement né psychopathe, c’est la carence en éducation propre à la ville corrompue qu’est Gotham. » — Une citation de Paul Dano

Heureusement, le jeune Batman n'est pas seul, il est aussi accompagné de ses célèbres alliés, son loyal père de substitution, Alfred Pennyworth, incarné par Andy Serkis, qui est d’ailleurs lui aussi, beaucoup plus jeune et vulnérable que dans les films précédents.

Sans oublier, le lieutenant James Gordon, l’un des seuls représentants des forces de l’ordre qui n’a toujours pas été corrompu depuis la chute de Gotham. L’acteur Jeffrey Wright s’est d’ailleurs inspiré du maire actuel de New York, Eric Adams, pour créer son personnage.

« Au milieu et à la fin des années 90, il était une des voix les plus, sinon la plus puissante voix à s’ériger contre la brutalité policière, même s’il venait du camp de la police. Il parlait dans l’alignement des inquiétudes des citoyens, comme personne d’autre ne l’a fait. » — Une citation de Jeffrey Wright

Même si le réalisateur Matt Reeves a expliqué dans de nombreuses entrevues avoir grandi avec Adam West, le Batman de la télé, forcé de constater que sa proposition est cruellement contemporaine et qu’elle nous renvoi à notre propre société divisée, truffée de vérités alternatives portées par des justiciers qui, contrairement à ceux dans l’univers de DC, refusent d’être masqué.

Un film réussi qui malgré ses longueurs tient ses promesses et ajoute de la profondeur à une personnage que l’on croyait à tort, déjà connaître par coeur.

Partout en salle, dès le 4 mars au Canada.