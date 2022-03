Hausse du taux directeur canadien, une décision tardive selon des observateurs

L'institution financière avait annoncé qu'elle réviserait son taux directeur il y a quelques semaines.

Le conseiller principal en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale de Sept-Îles, Serge Morin, estime que les banques centrales ont laissé l'inflation s'installer avant d'agir.

« Les banques centrales, partout sur la planète, ont agi de façon retardataire et c’est considéré comme une erreur majeure. » — Une citation de Serge Morin, conseiller principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale

Il soutient que la Banque du Canada était bien au fait que le gouvernement a injecté beaucoup d'argent dans l'économie au cours des deux dernières années, mais qu'elle a malgré tout attendu avant de réagir.

La Banque du Canada savait que le gouvernement au pouvoir allait injecter énormément d’argent et, pendant ce temps-là, elle n’a pas réagi. Elle a laissé l’immobilier exploser à la hausse, elle a laissé l’effet de richesse se créer et maintenant il faut qu’elle réussisse à contre-balancer ce qu’elle a elle-même créé , avance M. Morin.

Serge Morin est conseiller en gestion du patrimoine et premier vice-président à la Financière Banque Nationale. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Au Canada, l'inflation annuelle a grimpé à 5,1 % en janvier, du jamais vu en 30 ans.

La croissance du produit intérieur brut PIB a aussi été plus forte que prévu au dernier trimestre au Canada, à 6,7 % en rythme annualisé.

« La Banque du Canada perd beaucoup de crédibilité dans un environnement où on lui donnait comme unique mandat de maintenir l'inflation en bas de 3 % et qu’elle a failli à la tâche. » — Une citation de Serge Morin, conseiller principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale

Il indique que les banques centrales n'ont pas réajusté le tir avant mercredi puisqu'elles statuaient que l'inflation serait uniquement transitoire.

Toutefois, le conseiller mentionne que beaucoup plus de travailleurs ont quitté leur emploi que ce que le gouvernement avait initialement estimé, ce qui eu a des conséquences directes sur le taux d'inflation.

On se rend compte que les gens quittent le marché du travail parce qu’ils ont un faux sentiment de richesse. Ils voient leur maison prendre de la valeur, ils ont vu leur portefeuille remonter et en se sentant plus à l’aise financièrement, ils ont quitté leur emploi. La Banque du Canada se doit donc d’agir pour ralentir tout ça parce que ça risque de devenir une inflation plus durable que prévu , dénonce M. Morin.

Pourquoi augmenter le taux directeur? Lorsqu’une banque centrale, comme la Banque du Canada, élève son taux directeur, en réalité, elle augmente le taux qui va être chargé aux banques pour avoir accès à des capitaux. Cette hausse va se refléter sur les taux d’intérêt qui vont être offerts aux clients des banques qui auront emprunté dans le futur. L'objectif d’une banque centrale d’élever le taux d’intérêt est donc de rendre moins facilement accessibles les emprunts, tenter de ralentir une croissance qui serait trop élevée et qui créerait de l’inflation. Source : Serge Morin, conseiller financier

Serge Morin explique par le fait même que le marché obligataire canadien a provoqué, avant tout, cette hausse.

Ce sont les marchés financiers qui ont eu un impact sur la décision de la Banque du Canada. Le marché obligataire canadien a augmenté ses taux de 2 ans de plus de 1 %, alors que la Banque du Canada vient seulement d’augmenter de 0,25 % son taux directeur par rapport au mois dernier , mentionne-t-il.

« Finalement, la Banque du Canada est un spectateur dans tout ça. » — Une citation de Serge Morin, conseiller principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale

La réaction de la Banque du Canada vient confirmer que les hausses des taux d’intérêt sur le marché obligataire sont justifiées et justifiables , ajoute M. Morin.

Il soulève également que les taux d’intérêt de deux ans ont augmentés autant en cinq mois qu’ils ont augmentés en cinq ans dans le cycle précédent.

À quoi peut-on s'attendre pour la suite?

Le conseiller rappelle que les neuf dernières fois que l'inflation a dépassé les 3 % et que la banque centrale a augmenté ses taux, une récession économique s'en est suivie.

« Sans exception, ça s'est conclu par une récession. Le scénario le plus probable est celui-là. » — Une citation de Serge Morin, conseiller principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale

Une des raisons pour laquelle on se retrouve là, c’est entre autres parce que le consommateur va voir ses dépenses augmenter sans voir ses revenus augmenter. Nous, on dit que le consommateur va ''tomber en grève''. Tout d’un coup, il va commencer à moins consommer, à changer ses habitudes , affirme-t-il.

La notion de récession désigne une période marquée par une chute du produit intérieur brut (PIB) pendant au moins deux trimestres consécutifs (archives). Photo : Reuters / Russell Boyce

Il prévoit, par ailleurs, que le marché immobilier sera touché par cette hausse du taux directeur, tout comme le prix du pétrole.

Pour le conseiller, cela s'explique en raison de la capacité des individus de générer des revenus qui ne sera plus suffisamment élevée pour compenser les hausses des taux d'intérêt.

Si la baisse des taux a nourri une forte hausse de l’immobilier au cours des deux dernières années, prenez maintenant un raisonnement contraire. Attendez-vous que si les taux hypothécaires remontent, la capacité d’emprunter va diminuer, donc lorsqu’on va tenter de vendre un bien immobilier, il va y avoir moins d’acheteurs potentiels , précise M. Morin.

Les consommateurs devront cependant attendre de 9 à 12 mois, selon lui, avant de ressentir l'impact de la hausse des taux de la Banque du Canada.

Des taux hypothécaires qui augmentent

Avant même que la Banque du Canada élève son taux directeur, plusieurs courtiers hypothécaires avaient constaté une hausse des taux hypothécaires.

Mélina Tremblay est représentante hypothécaire chez Desjardins à Sept-Îles et Port-Cartier depuis 20 ans. Elle a observé cette augmentation quelque peu avant les fêtes.

Ils sont autour de 3 % en ce moment. C’est sûr que ça va continuer à augmenter rapidement pour les taux à long terme , partage-t-elle.

Le courtier hypothécaire chez Multi-Prêts Hypothèques, Patrick Dumond, fait le même constat.

C’est certain que même si le taux directeur restait à un plancher depuis déjà plusieurs mois, on voyait quand même un impact au niveau des taux d’intérêt à taux fixes. On sentait déjà cette pression-là sur les taux d’intérêt , renchérit-il.

« On savait que ça allait monter, il y avait des signes. Donc, aujourd’hui, ce n’est pas une surprise pour nous, les courtiers hypothécaires, cette hausse-là. » — Une citation de Patrick Dumond, courtier hypothécaire chez Multi-Prêts Hypothèques

Les taux hypothécaires avaient déjà commencé à augmenter avant même que la Banque du Canada réagisse (archives). Photo : Radio-Canada

Mme Tremblay explique par ailleurs que cette hausse diminue grandement le pouvoir d'achat des consommateurs.

Des clients qui pouvaient acheter une maison de 250 000 $ se retrouvent, par exemple, à pouvoir acheter une maison dans les 200 000 $. Il y a vraiment une différence , souligne-t-elle.

Mélina Tremblay conseille aux acheteurs de geler leur taux d'hypothèque afin de le garantir et de le protéger de l'augmentation.

M. Dumond mentionne également que les personnes qui ont contracté une hypothèque à taux variable seront possiblement touchées.

Pour une hypothèque de 250 000 $ qui a eu une hausse de 0,25 %, tel qu’annoncé par la Banque du Canada, on va parler d’une majoration du versement hypothécaire de 28 $ par mois. Ce n’est pas une augmentation majeure , démontre-t-il.

Le courtier hypothécaire croit toutefois que les clients auront des appréhensions sur les effets cumulés que pourraient avoir des annonces successives de la part de la Banque du Canada.

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement à un jour est le 13 avril 2022.

Avec les informations de Laurence Vachon