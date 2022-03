Pont Gordie Howe : 2 sections pourraient être construites avec de l’acier étranger

Les dirigeants syndicaux, les députés de l'opposition et les défenseurs des producteurs d'acier du Canada se disent préoccupés par le fait qu'une partie du projet de pont international de 5,7 milliards de dollars entre Détroit et Windsor, en Ontario, puisse être construite avec des matières premières produites à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Étant donné que le pont est presque entièrement financé par le gouvernement canadien, l'administration Obama a accepté en 2012 d'exempter le projet de la politique Buy American et de permettre l'utilisation de fer et d'acier canadiens ou américains.

Selon Heather Grondin, vice-présidente des affaires générales et des relations extérieures de l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD), le processus de construction de deux parties du pont pourrait être ouvert à de l’acier provenant de l’extérieur du Canada.

Ces deux composantes du projet sont sur la rive canadienne de la rivière Détroit : il s'agit d'une vaste place des douanes et d'un pont d'approche pour relier le passage à la promenade Rt. Hon. Herb Gray, un prolongement de l'autoroute 401. Ces deux projets ne sont pas soumis à la dérogation de 2012, ce qui signifie que les matériaux pour ces projets peuvent être achetés ailleurs.

La dérogation s'applique spécifiquement au pont et aux composantes du projet américain; elle ne s'applique pas aux composantes du projet canadien , explique Heather Grondin.

« Comme le Canada n'a pas de législation comme la Buy American Act, nous n'avons pas les mêmes exigences pour nous approvisionner localement dans notre pays. » — Une citation de Heather Grondin, vice-présidente des affaires générales et des relations extérieures de l'APWD

Le pont international Gordie Howe, un effort bilatéral visant à réduire les embouteillages dans le corridor commercial le plus fréquenté de la frontière canado-américaine, devrait être achevé en 2024.

Un financement sous forme de partenariat public-privé

Selon l'autorité, le point d'entrée canadien de 53 hectares, une superficie équivalente à 130 terrains de football, sera une fois achevé, le plus grand poste frontalier terrestre entre le Canada et les États-Unis et l’un des plus grands d’Amérique du Nord.

Il comprendra des postes d'inspection à l'entrée et à la sortie de la frontière pour les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux, des installations d'entretien, ainsi qu'un ensemble de cabines de péage, principal moyen d’amortir les milliards de dollars investis dans ce projet.

Le Canada ne dispose pas de politique comme le Buy American qui forcerait à l'utilisation de l'acier nord-américain. Photo : Bridging North America et l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD)

Étant donné que le projet est financé par un partenariat public-privé, le détail des coûts des différentes composantes du projet n'est pas rendu public.

Mais à titre de comparaison, le coût de la construction d'une nouvelle approche du passage à niveau du côté américain a été estimé à environ 230 millions de dollars US.

Jose Luis Mendez, le chef de projet du côté canadien pour Bridging North America (BNA), le partenaire privé de l'autorité, confirme dans une déclaration que le fer et l'acier nord-américains ont déjà été achetés pour la travée principale ainsi que pour l'installation douanière du côté américain.

L'approvisionnement en acier pour le point d'entrée canadien et le pont d'approche est toujours en cours, mais devrait être terminé dans un avenir proche , déclare M. Mendez.

Il ajoute que la Bridging North America BNA envisage de s'approvisionner aussi bien aux États-Unis et au Canada qu'à l'extérieur de ces deux pays .

Il précise que la Bridging North America BNA n'est pas en mesure de commenter davantage à l'heure actuelle les activités d'approvisionnement restantes pour des raisons de sensibilité commerciale.

Marty Warren, assermenté mardi comme nouveau chef de l'aile canadienne du Syndicat des Métallos, affirme qu'il ne comprend pas pourquoi le gouvernement fédéral n'a pas insisté sur l'utilisation de matériaux canadiens.

Après tout, fait-il remarquer, le Canada doit se soumettre de plus en plus souvent aux mesures protectionnistes d'approvisionnement américaines.

Je suis déçu que notre gouvernement libéral n'ait pas pris l'initiative de dire : "Cette partie du projet sera faite d'acier canadien , explique-t-il.

« Il en va de notre image en Amérique du Nord. Si le pont était construit avec de l'acier étranger, c'est comme si les deux pays se tiraient dans le pied. » — Une citation de Marty Warren, chef de l'aile canadienne du syndicat des Métallurgistes unis

Des questions de protectionnisme

Le député néo-démocrate qui représente Windsor-Ouest depuis 2002, Brian Masse, était conseiller municipal en 1998 lorsqu'il a commencé à plaider publiquement en faveur d'un nouveau pont pour réduire la congestion transfrontalière chronique du pont Ambassador.

M. Masse se souvient d'avoir assisté à un match des Tigers de Détroit avec Jim Oberstar, ancien membre du Congrès du Minnesota, membre de longue date de la coalition bilatérale de législateurs connue sous le nom de Groupe interparlementaire Canada-États-Unis.

Brian Masse souhaite que les Canadiens adoptent une autre attitude en matière de protectionnisme. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Le président Obama, dont le vice-président de l'époque Joe Biden dirige aujourd'hui les États-Unis, était alors en train de ressusciter les règles d'approvisionnement fédéral conçues pour favoriser les fournisseurs et les entrepreneurs américains.

[Jim Oberstar] a dit que nous devrions avoir une sorte de réponse constructive , se souvient M. Masse.

Nous ne voulons pas plus de protectionnisme, mais la réalité est que tant que nous n'aurons pas de mesure à leur opposer, nous ne pouvons que nous agenouiller devant les Américains , conclut-il.

D'après des informations de CBC.