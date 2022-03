Les francophones de la N.-É. demandent leur propre gestion des garderies

La province a signé un accord avec le gouvernement fédéral pour un nouveau plan de financement de gestion de ces services de garde. Un accord que le fédéral a conclu avec toutes les provinces.

Mais avant cet accord, les francophones de la province avaient déjà commencé à s'organiser, dit Suzanne Saulnier, directrice générale du Centre d’appui à la petite enfance de Nouvelle-Écosse (CAPENÉ).

On est un peu plus en avance que la province et puis on veut vraiment créer notre propre structure de gestion.

Mais l’accord conclu en juillet prévoit une seule structure de gestion, alors depuis la communauté francophone s’est mise à discuter des options.

Suzanne Saulnier est directrice générale du Centre d’appui à la petite enfance de Nouvelle-Écosse (CAPENÉ). L'organisme a déposé une demande pour une gestion distincte des services de garde en français en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : Centre d’appui à la petite enfance de la Nouvelle‑Écosse (CAPENÉ)

C’est difficile d'être géré par des anglophones quand tu offres des services en français , confie Suzanne Saulnier.

Le CAPENÉ a soumis une demande officielle à la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Becky Druhan, pour obtenir une gestion des services de garde en français. La demande est présentement en traduction, mais Suzanne Saulnier et d'autres se croisent les doigts.

On attend une réponse de la ministre, on espère favorable.

« La gestion des services de garde a besoin d'être faite par et pour les Acadiens et les francophones comme on voit dans notre système scolaire. » — Une citation de Suzanne Saulnier, directrice générale du Centre d’appui à la petite enfance de Nouvelle-Écosse

Pour Suzanne Saulnier c’est une requête qui s’inscrit dans la continuité. Après tout, les écoles francophones publiques ont le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et ce sont les francophones qui gèrent l’Université Sainte-Anne, l’établissement postsecondaire francophone en Nouvelle-Écosse.

Pour nous, c’est tout à fait logique, on boucle le continuum de l’éducation pour les Acadiens et les francophones avec notre propre gestion des services de garde.

Le Centre d’appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse (CAPENÉ) pourrait être transformé pour s'acquitter de cette gestion qui inclurait les centres de la petite enfance et les garderies francophones en milieu familial qui sont inscrites au niveau de la province.

Becky Druhan est la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse et la députée de Lunenburg-Ouest. Photo : CBC / Robert Short

En attendant une réponse de la ministre, le travail continue.

Des représentants de la communauté acadienne et francophone des centres de la petite enfance et du milieu de l'éducation prévoient se rencontrer pour discuter de la vision de cette gestion en français des garderies.

Avec les informations du Réveil N.-É. T.-N.-L.