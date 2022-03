Un nombre record d’hospitalisations liées à la COVID-19 à Sudbury

En entrevue à l’émission Le Matin du Nord, le président-directeur général d'Horizon Santé-Nord, Dominic Giroux, a indiqué que l’hôpital régional comptait, mercredi matin, 68 patients atteints de la COVID-19, dont dix aux soins intensifs.

Dimanche, l’établissement a établi un record de 76 hospitalisations liées à la COVID-19.

Avant les Fêtes, le nombre le plus élevé de patients admis qu’on a eu simultanément, c’était 27 , affirme Dominic Giroux. Depuis le 1er janvier, on a admis à Horizon Santé-Nord 409 patients pour la COVID-19 , ajoute-t-il.

Dominic Giroux, le président-directeur général de l’hôpital Horizon Santé-Nord, souligne que la pandémie est loin d'être terminée à l'établissement. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Dominic Giroux souligne que le personnel est également touché à un niveau sans précédent. Environ 4,4 % de la main-d'œuvre est touchée.

Cela représente 142 employés ou médecins qui sont atteints de la COVID-19 et 62 qui sont en isolement préventif , précise-t-il.

« Bien que plusieurs mesures sanitaires soient levées en ce moment, pour nous la pandémie continue. C’est la semaine où la situation a été la plus critique à Sudbury. » — Une citation de Dominic Giroux, PDG Horizon Santé-Nord

M. Giroux note que la pandémie n’est pas seulement à son plus fort dans la région de Sudbury, mais dans plusieurs régions du Nord de l’Ontario.

Quand on regarde les 34 bureaux de santé publique en province, les cinq bureaux où le nombre de cas actifs per capita où les cas sont les plus élevés, ce sont des bureaux de santé publique dans le Nord , souligne-t-il.

Bureaux de santé avec le nombre de cas les plus élevés par 100 000 habitants Bureau de santé du Nord-Ouest : 676

Santé publique Algoma : 544

Bureau de santé Porcupine : 522

Bureau de santé du district de Thunder Bay : 437

Santé publique Sudbury et districts : 388

La médecin hygiéniste de Sudbury dit qu'elle surveille de près les chiffres de la COVID-19 à Horizon Santé-Nord.

Dre Penny Sutcliffe espère que le nombre d’hospitalisations diminue bientôt.

Elle souligne que Sudbury a été exposé au variant Omicron plus tard que d'autres régions de la province, ce qui explique les taux d'hospitalisation toujours élevés.

Dre Penny Sutcliffe dit surveiller de près les hospitalisations liées à la COVID-19 à Horizon Santé-Nord. Photo : Radio-Canada

Nous devrions suivre la même tendance que ce que nous avons vu ailleurs, qui ont été touchés plus tôt par le variant Omicron , dit-elle.

Dre Sutcliffe souligne que la COVID-19 pourrait devenir endémique comme la grippe, ce qui signifie que les cas seraient saisonniers et plus prévisibles.

La docteure Sutcliffe et Dominic Giroux demandent aux gens de continuer à être prudents et à se protéger par la vaccination, le port du masque et la distanciation.

De son côté, le Bureau de santé du Nord-Ouest a prolongé ses recommandations publiées le 17 février, en raison des taux élevés de COVID-19 et d'hospitalisation dans la région.

Le médecin hygiéniste pour la région, Dr Kit Young Hoon, demande aux entreprises, organisations et résidents locaux de suivre des mesures renforcées.

Avec les informations de CBC