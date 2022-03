La population appelée à la prudence après un accident survenu sur le rail à Nouvelle

Un accident impliquant un train et un piéton a eu lieu mardi avant-midi, à Nouvelle. Si la victime n’a subi que des blessures mineures, la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) appelle les citoyens à la prudence aux abords du rail.

Vers 11 h 30 mardi, un train se dirigeant vers l’est est entré en collision avec un homme dans un secteur boisé. Le Nouvellois, qui se trouvait sur l’emprise de la voie ferroviaire, marchait dans la même direction. Une enquête est en cours afin d’éclaircir les circonstances exactes de la collision.

Selon le président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie SCFG , Éric Dubé, le conducteur de la locomotive n’a pas été en mesure d’éviter l’impact et un contact est survenu. Le frein d‘urgence a été appliqué. Le système s’est enclenché à l’instant où nos employés ont vu le monsieur dans l’emprise [du chemin de fer] , assure-t-il.

Le rail gaspésien enneigé (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La Sûreté du Québec confirme que l’homme de 83 ans a été transporté au centre hospitalier de Maria à des fins préventives. Il était conscient lorsque les ambulanciers sont intervenus.

L'emprise de la voie ferrée représente une distance de 15 mètres de chaque côté du rail. Il est interdit d'y circuler, à l'exception des endroits spécialement prévus à cette fin.

Un message à marteler

Pour la Société de chemin de fer de la Gaspésie SCFG , cet accident est l’occasion de rappeler les dangers que comporte la circulation sur l’emprise d’un chemin de fer. Éric Dubé souligne que le rail n’est ni un terrain de jeu pour les motoneiges et les véhicule tout-terrain VTT , ni un trottoir destiné aux randonneurs.

Il demande aux citoyens de s'abstenir de s'y rendre pour marcher.

« Ce n’est pas un sentier de marche ni une place pour aller faire marcher votre chien. » — Une citation de Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Il rappelle qu’un train ne peut dévier de sa voie pour éviter un piéton. On peut juste arrêter, c’est la seule chose que l’on peut tenter de faire. Malheureusement, un train roule à 50 kilomètres à l’heure et tu as beau freiner d’un coup sec, ce n’est pas une auto. Ça ne freine pas sur 50 pieds .

« Ce n’est pas le fun non plus pour nos employés. Personne ne veut vivre un accident. » — Une citation de Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Éric Dubé est maire de New Richmond et préfet de la MRC de Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Société de chemin de fer de la Gaspésie SCFG rappelle que des wagons de marchandises circulent chaque jour entre Matapédia et New Richmond. C’est une réalité dont les gens vont devoir prendre conscience. Le train, il circule. Notre objectif, c’est de circuler sur l’ensemble du tronçon , rappelle son président.

Selon Éric Dubé, l’instance qui gère le chemin de fer gaspésien devra redoubler d’efforts afin de sensibiliser les gens qui se sont approprié le chemin de fer en l’absence de circulation. Deux des trois portions du chemin de fer gaspésien sont actuellement en dormance.

M. Dubé déplore par ailleurs que les incidents durant lesquels des piétons passent près d’être happés par le train sont de plus en plus nombreux sur le territoire.