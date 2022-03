André Brin nommé directeur général par intérim du World Trade Centre

L’ancien directeur des communications du World Trade Centre WTC et diplômé de l’Université de Saint-Boniface a été nommé par le conseil d’administration en remplacement de Mariette Mulaire, qui a été à la tête de l’institution pendant 10 ans. Elle restera cependant présidente jusqu’au 29 avril, selon le communiqué.

Avant de rejoindre le World Trade Centre WTC en septembre dernier, André Brin a été journaliste et a occupé divers postes de direction à Hockey Canada et chez les Oilers d’Edmonton. Il a également été directeur général des Jeux de la francophonie canadienne qui ont eu lieu à Winnipeg en 2005.

Le conseil d’administration est très enthousiaste à l’idée de travailler avec André, de poursuivre la croissance du World Trade Centre Winnipeg et de continuer à appuyer les entreprises du Manitoba et l’économie provinciale , déclare Fiona Webster-Mourant, présidente du conseil d’administration du World Trade Centre WTC et présidente de Manrex Limited, dans le communiqué

André remplira ses fonctions avec énergie et apportera une nouvelle perspective à ce poste au moment où le World Trade Centre entame sa deuxième décennie à Winnipeg , ajoute Mariette Mulaire.

De son côté, le nouveau directeur général par intérim affirme se réjouir de travailler avec la Chambre de commerce de Winnipeg et avec le réseau de la World Trade Centre Association dans le but de construire ensemble un avenir où on continuera d’offrir l’expertise et la documentation nécessaire aux entreprises locales et au milieu des affaires du Manitoba dans son ensemble .

Selon le World Trade Centre, la durée du mandat intérimaire d'André Brin est d'un an.