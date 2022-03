Le Canada n’exclut pas retirer ses athlètes de Pékin, si nécessaire

C’est la mauvaise décision , indique la ministre du Sport amateur Pascale St-Onge, en entrevue à Radio-Canada. Je ne crois pas que ça respecte l’esprit olympique.

La ministre insiste pour que le Comité paralympique international reconsidère sa décision et qu’il bannisse les athlètes russes et biélorusses des compétitions. Sinon, dit la ministre, le Canada n’exclut pas la possibilité de retirer ses athlètes canadiens en guise de protestation.

Environ 125 membres d’Équipe Canada, athlètes et entraîneurs, sont en ce moment à Pékin, en Chine, pour les Paralympiques.

« Il y a des moments où il faut se lever et prendre position face à ce drame humain, et ce moment, c’est maintenant. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre fédérale du Sport amateur

La décision du Canada de se retirer ou non des Jeux paralympiques sera prise en consultation avec les athlètes et leur fédération sportive respective. Mon cœur est déchiré pour ces athlètes-là , confie la ministre St-Onge. C’est toute une expérience humaine et sportive qui est bouleversée à cause de ça.

La ministre a l’appui du député conservateur Michael Barrett. C’est problématique, dit-il, d’avoir des athlètes qui participent à ces compétitions quand leur propre pays est en train d’envahir un autre pays démocratique qui participe aux mêmes Jeux.

La ministre des Sports Pascale St-Onge à la Chambre des communes (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Interdire les athlètes russes au Canada?

Le gouvernement canadien milite également pour empêcher les athlètes russes et biélorusses de venir en sol canadien pour des compétitions sportives internationales.

Des épreuves de qualifications et des championnats internationaux de patinage courte piste, de natation, de plongeon et de curling sont prévues au Canada en 2022.

Je ne crois pas que le public canadien veuille voir des athlètes russes compétitionner ici, en sol canadien , exprime la ministre St-Onge.

Le gouvernement canadien travaille avec ses fédérations nationales afin de convaincre les organisations sportives internationales d’interdire la participation des athlètes russes et biélorusses.

Si les fédérations internationales n’agissent pas en ce sens, le Canada regarde tous les outils à sa disposition pour empêcher que la Russie et la Biélorussie participent aux compétitions internationales au Canada , explique la ministre St-Onge.