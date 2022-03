Six Torontois arrêtés dans une enquête mondiale sur l’exploitation sexuelle d’enfants

L'enquête, intitulée Operation H, a débuté en Nouvelle-Zélande il y a deux ans, après la découverte de 90 000 comptes suspectés de partager des contenus de cyberexploitation sexuelle d’enfants.

Des contenus abominables

Ce matériel décrit certains des abus sur enfants les plus horribles que les enquêteurs aient jamais vus , a déclaré le chef adjoint de la police Myron Demkiw lors d'une conférence de presse mercredi matin.

Dans un communiqué, les autorités néo-zélandaises ont ont qualifié le matériel pédopornographique découvert comme l'un des plus abominables auxquels les enquêteurs aient été exposés. De nombreux enfants présentés dans les images et les vidéos n'étaient que des enfants en bas âge exposés à des douleurs et des souffrances évidentes et intentionnelles.

Les six hommes arrêtés à Toronto, âgés de 31 à 41 ans, ont fait face à 18 chefs d’accusation liés notamment à la possession, l’accès et la distribution de matériel lié à de la cyberexploitation sexuelle d’enfants. Quatre d’entre eux sont devant les tribunaux, un autre a été condamné, un dernier est mort.

47 arrestations au Canada

La police a donné peu d'indications sur ce dernier et a simplement déclaré que cet homme a été arrêté en juin 2020 pour une autre affaire et a fait face à des accusations liées à Operation H.

L’enquête, la première du genre selon le Service de police de Toronto SPT , a impliqué plusieurs agences, dont Interpol, Europol, le Federal Bureau of Investigation FBI , la Gendarmerie royale du Canada GRC et le Service de police de Vancouver.

Tout matériel à caractère pédosexuel diffusé en ligne doit être immédiatement signalé au service de police local, indique la Gendarmerie royale du Canada. Photo : getty images/istockphoto / Giuda90

Operation H a mené à l'arrestation de 47 personnes au Canada, pour un total d'environ 700 personnes à l'échelle planétaire, a indiqué l'inspecteur Justin Vander Heyden, chef de l'unité des crimes sexuels du Service de police de Toronto SPT .

La prolifération de matériel lié aux abus sexuels sur enfants est une problématique mondiale. Ces criminels agissent à l’échelle internationale, et la police doit le faire aussi , a repris le chef adjoint Demkiw.

« Le travail de nos enquêteurs est loin d’être fini (...) nous continuons de travailler pour arrêter les délinquants et sauver des enfants » — Une citation de Justin Vander Heyden, chef de l'unité des crimes sexuels de la police de Toronto

Myron Demkiw a demandé à toute personne qui découvre des contenus sur Internet liés à des abus sexuels sur enfants de les signaler en appelant la section locale d’Échec au crime, ou en contactant l’organisme Cyberaide.ca.