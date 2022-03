L’hymne ukrainien avant tous les matchs des Sénateurs à Ottawa

Même s’il est né au Canada et se dit un fier patriote canadien, Eugene Melnyk rappelle que ses deux parents sont nés en Ukraine. Un pays aujourd’hui au cœur d’un conflit avec la Russie.

L'agression non provoquée et le carnage qui se déroule actuellement, la destruction humaine, économique et sociale inutile d'un pays souverain sont indescriptibles et inacceptables dans un monde civilisé. Et tandis que les images de l'Ukraine montrent le courage et la résilience [de ce pays], elles témoignent aussi d’un appel à l'aide , peut-on lire dans la lettre partagée sur le compte Twitter des Sénateurs d’Ottawa, mercredi.

« Aujourd’hui, nous sommes tous Ukrainiens. » — Une citation de Extrait de la lettre d’Eugene Melnyk, publiée sur Twitter

Le propriétaire de l’équipe de hockey de la capitale fédérale se dit en faveur des mesures adoptées par la Ligue nationale de hockey (LNH), ainsi que des sanctions imposées par la communauté du hockey au sens large, en particulier par la Fédération internationale de hockey sur glace.

Pour apporter son soutien à cette cause, les Sénateurs feront eux aussi leur part, poursuit M. Melnyk.

L’hymne national ukrainien sera ainsi joué avant tous les matchs à domicile des Sénateurs d’Ottawa, en plus des hymnes canadien et américain, pour le restant de la saison de hockey 2021-2022.

Les Sénateurs d’Ottawa utiliseront également les prochains tirages 50/50 pour permettre à la Fondation Communautaire des Sénateurs de faire des dons aux organisations qui fournissent actuellement une aide humanitaire et médicale à l'Ukraine.

M. Melnyk met également le Centre Canadian Tire à la disposition de la communauté ukrainienne d’Ottawa afin d’éventuellement y recueillir les dons en vêtements, médicaments et tout ce qui pourrait être utile à l’Ukraine et aux milliers de gens qui ont dû fuir le pays pour assurer leur sécurité .

Le propriétaire des Sénateurs s’engage également à continuer à travailler avec l’organisation humanitaire Help Us Help The Children (HUHC), en tant que directeur honoraire, et à la soutenir pour aider les enfants ukrainiens.