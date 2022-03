Ni pièces de rechange ni maintenance, un coup de massue pour l’aviation russe

Espaces aériens européen, canadien et américain fermés aux avions russes, sanctions européennes et ponts coupés par les deux principaux constructeurs aéronautiques : l'invasion de l'Ukraine par la Russie risque de coûter cher à l'aviation commerciale russe, soulignent les experts.

Le géant de Seattle a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu'il suspendait les services de pièces détachées, de maintenance et de soutien technique pour les compagnies aériennes russes ainsi que ses opérations majeures à Moscou.

De son côté, conformément aux sanctions internationales en vigueur, Airbus a suspendu les services d'assistance aux compagnies aériennes russes ainsi que la fourniture de pièces détachées dans le pays , indique l'avionneur européen.

Les appareils des deux constructeurs constituent la grande majorité de la flotte d'aviation commerciale russe. Sur un millier d'appareils en service en Russie, près de 370 sont des Boeing, 340 des Airbus.

Et la Russie risque de voir se retirer une partie de ces avions : les trois quarts d'entre eux appartiennent non pas aux compagnies, mais à des loueurs, selon la base de données de la publication spécialisée Aviation Week. Si un quart de ces loueurs sont russes, près de la moitié sont européens.

Le périmètre des sanctions permet à tous les avions détenus par des propriétaires de l'Union européenne UE de rentrer dans l'Union européenne , a indiqué un fonctionnaire européen, disant être à ce propos en contact avec plusieurs sociétés de location en Irlande , où nombre d'entre elles sont implantées.

S'agissant de la maintenance, l'impact immédiat est faible, mais lourd à moyen terme , estime Bernard Vilmer, expert aéronautique au cabinet Icare.

Chaque pièce d'avion dispose d'une traçabilité, un système destiné à garantir la certification internationale de l'avion. C'est ce protocole draconien qui a permis d'arriver à des taux d'accidents extrêmement faibles , explique-t-il à l'Agence France-Presse AFP .

« À partir du moment où l'on sort des voies d'approvisionnement normales et de traçabilité de la maintenance, on devient suspect et on entre dans une spirale infernale qui va conduire à des accidents. C'est exactement ce qui s'est passé en Iran. »