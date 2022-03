Luke Bryan et Dierks Bentley parmi les vedettes country au festival Lasso à Montréal

Deux fois annulée, l’édition inaugurale du festival de musique country Lasso à Montréal devrait avoir lieu les 12 et 13 août, avec les Américains Dierks Bentley et Luke Bryan comme têtes d’affiche.

Ce dernier était de la programmation annoncée du festival en 2020, avant que tout soit reporté à 2021, puis à nouveau à 2022, en raison de la pandémie de COVID-19.

Si tout va bien, c’est cet été que les adeptes de country pourront se trémousser devant les scènes du parc Jean-Drapeau, sur l’île Sainte-Hélène.

Parmi les autres formations et artistes invités, on compte Old Dominion, Kelsea Ballerini, Ashley McBryde, Riley Green et Tenille Townes.

La scène country locale sera également représentée : Léa Jarry, Sara Dufour et Matt Lang figurent notamment dans la liste d’artistes dévoilée mercredi par evenko. D’autres noms vont s’ajouter à la programmation, selon un communiqué de presse.

Les passes pour pouvoir assister au festival seront mises en vente à midi, le vendredi 4 mars. Ceux et celles qui auraient acheté des billets pour les événements annulés en 2020 ou 2021 peuvent les conserver, car ils seront honorés pour l’édition 2022.