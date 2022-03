Halifax investit 1,8 M$ pour offrir des taxis accessibles aux personnes handicapées

L'entente avec Seniors Transit va permettre d’ajouter 10 véhicules adaptés sur la route cette année.

C'est un grand jour. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis des années , dit le conseiller municipal Waye Mason.

La municipalité a bien tenté d'encourager les chauffeurs de taxi à acheter des véhicules accessibles aux personnes handicapées, mais le plan n'a pas fonctionné.

Les taxis adaptés ne rapportent pas assez d'argent pour couvrir l'usure des véhicules et l’achat de plus gros véhicules , explique le conseiller.

Le conseiller municipal d'Halifax, Waye Mason, dit que la ville veut offrir des taxis pour transport adapté depuis des années. Photo : CBC

Senior Transit prévoit mettre cinq véhicules sur la route d'ici 8 à 12 semaines, et ajouter cinq autres véhicules 2 à 3 mois plus tard.

Il faut du temps pour trouver et acheter les véhicules et il y a toute la logistique des permis de taxi et de la formation , explique Patricia Hughes, la responsable de la gestion des ressources humaines.

Le conseiller Paul Russell qui représente les électeurs deLower Sackville est satisfait des conditions du nouveau contrat.

Dans les zones urbaines et suburbaines, le taxi doit être là en 15 minutes 40 % du temps et en 30 minutes au moins 80 % du temps , dit-il. C'est fantastique.

Les taxis adaptés vont coûter la même chose qu’un taxi ordinaire. Et même si la ville s’attend à recevoir plus d'appels des zones urbaines, les résidents des communautés rurales peuvent également utiliser le service.