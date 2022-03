Un premier cas de grippe aviaire chez un aigle confirmé à l’Î.-P.-É.

Il s’agit du virus aviaire H5N1.

Les autorités provinciales expliquent dans un communiqué que la maladie est très grave, qu’elle peut être diagnostiquée dans les troupeaux sauvages et domestiques et qu’elle se propage facilement et rapidement.

Des cas de la même grippe ont été récemment confirmés à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

Dans les élevages, le virus peut entraîner des symptômes de maladie respiratoire chez les oiseaux et diminuer la productivité. Le taux de mortalité peut être élevé dans les fermes avicoles.

Les personnes qui travaillent de près avec ces oiseaux peuvent aussi tomber malades, mais ces cas sont rares.

Le gouvernement demande aux gens de ne pas interagir avec les oiseaux sauvages et de signaler à Pêches et faune, au 902-368-4683, tout oiseau sauvage malade ou mort.

Les oiseaux domestiques malades ou mourants doivent être signalés à un vétérinaire.