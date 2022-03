Le Nouveau-Brunswick aura son laboratoire provincial de santé publique

Le Nouveau-Brunswick annonce la construction d’un nouveau laboratoire provincial de santé publique au sein du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. La province était l’une des seules à ne pas avoir de laboratoire désigné en ce sens et selon la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, « cela était un défi ».

Le nouveau laboratoire sera le point central des analyses provinciales en matière de santé publique. Il permettra entre autres de regrouper des experts en microbiologie pour détecter des infections, caractériser des micro-organismes et pour participer à la surveillance des enquêtes sur les épidémies.

Il répondra aux besoins du médecin hygiéniste en chef. La Dre Jennifer Russell précise que les laboratoires cliniques seront toujours en fonction, mais que cela permettra de bien diviser le travail .

Elle précise que la province n'avait pas de laboratoire provincial désigné depuis de nombreuses années et que cela compliquait les choses.

La médecin hygiéniste en chef du N.-B., Dre Jennifer Russell, en conférence de presse le 3 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Au coût estimé de 10 millions de dollars, le laboratoire provincial de santé publique sera aménagé dans un espace disponible au CHU Dumont et sera à proximité du laboratoire clinique existant. Les deux laboratoires se partageront de l’équipement et du personnel.

Onze personnes seront embauchées à temps plein pour travailler au nouveau laboratoire.

Les travaux de rénovation doivent débuter en novembre et le projet devrait être complété en mars 2024.

Une reconnaissance attendue

Selon le vice-président aux Services de consultation externe et aux Services professionnels au Réseau de santé Vitalité, Stéphane Legacy, le laboratoire CHU Dumont s’est démarqué au niveau provincial, en termes de laboratoire de virologie. Il allait de soi que ce projet se concrétise dans cet établissement hospitalier.

Le vice-président au Service de consultation externe et Services professionnels du Réseau Vitalité, Stéphane Legacy. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

C’est une chaîne logique pour nous de recevoir ce titre de laboratoire provincial de la santé publique. La province du Nouveau-Brunswick était l’une des seules provinces n’ayant pas accès à un laboratoire désigné de santé publique, donc c’est une fierté pour Dumont, Vitalité et aussi pour la province du Nouveau-Brunswick , dit Stéphane Legacy.

Il précise que l’idée est de regrouper des employés spécialisés dans un même endroit et que le nouveau laboratoire sera le point central du réseau de santé publique.

Ça va aussi nous permettre d’être en amont au niveau des maladies infectieuses et d’avoir des équipes qui vont travailler à la planification, aujourd'hui, on est beaucoup en arrière des coups, donc évidemment, on travaille fort pour se rattraper, donc avec une équipe comme celle-là, ça va vraiment bonifier tout l’axe recherche, développement, formation , dit-il.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, annonce la création d'un nouveau laboratoire provincial de santé publique au CHU Dumont. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

La ministre de la Santé Dorothy Shephard affirme qu’il était plus que temps que la province ait un point central pour maximiser les ressources humaines et le travail des techniciens en laboratoire.

Le laboratoire Dumont est allé au-delà de ce que l'on attendait de lui depuis mars 2020 et chaque fois que nous avons eu besoin qu'il s'implique, il l'a fait. Il est donc logique que cette expertise soit présente et que nous devions la développer , dit-elle.

Le Dr Richard Garceau est microbiologiste-infectiologue au CHU Dumont (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le microbiologiste et infectiologue au CHU Dumont, Dr Richard Garceau, se réjouit de cette désignation provinciale de laboratoire de santé publique. Il souligne que le laboratoire actuel effectue des tests pour des maladies virales depuis 35 ans et que cette annonce signifie plus de financement pour continuer les travaux de recherche.

« On sera certainement un centre provincial important pour ce qui tombe dans notre rôle. » — Une citation de Dr Richard Garceau, microbiologiste et infectiologue au CHU Dumont,

Ça va nous aider, parce qu’on va pouvoir embaucher du personnel qu'on a pas actuellement parce qu’on n’avait pas la désignation, du personnel technique très spécialisé, des chefs technologie de laboratoire qui vont avoir des rôles qu’on n’a pas actuellement au Nouveau-Brunswick , précise le Dr Richard Garceau.

La province indique que ce nouveau laboratoire provincial de santé publique s’inscrit dans le plan de santé dévoilé récemment qui a pour but de stabiliser et rebâtir le système des soins de santé .

Le laboratoire de l’Hôpital régional de Saint-Jean continuera d’analyser des échantillons d’agents de bioterrorisme potentiels, de bactéries entériques et de cultures mycobactériennes.

Avec des informations de Sarah Déry et de Janic Godin