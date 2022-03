Victoire d’un couple de lesbiennes de Guelph contre une poursuite en diffamation

À l'époque, Probhash Mondal avait écrit des gazouillis homophobes sur la présence du Premier ministre Justin Trudeau et du maire John Tory aux célébrations de la Fierté gaie de Toronto en 2019.

Ses gazouillis avaient entraîné sur Twitter une vive réaction en chaîne qui a finalement culminé le 11 juin 2021, lorsque l'intimée, Stephanie Evans-Bitten, a alerté la communauté LGBTQ+ de ne plus fréquenter la clinique de M. Mondal.

Le couple de lesbiennes de Guelph avait utilisé à son avantage des gazouillis peu flatteurs du plaignant au sujet du premier ministre, Justin Trudeau. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le propriétaire de la clinique avait alors déposé une poursuite civile devant les tribunaux pour atteinte à sa réputation professionnelle et autres dommages à caractère punitif.

Jugement très succinct

Dans une décision de huit pages, le juge Ed Morgan, de la Cour supérieure de l'Ontario, a rejeté la poursuite en la qualifiant de procédure stratégique contre la mobilisation publique qui ne visait qu'à réduire au silence le couple de femmes.

Les commentaires de Stephanie Evans-Bitten étaient justes et raisonnables, parce que les propos vulgaires de Probash Mondal sur Twitter avaient touché une corde sensible chez les défenderesses , écrit-il.

Les preuves dans cette affaire étaient des microbillets qui ont été publiés sur Twitter de 2019 à 2021. Photo : Associated Press / Matt Rourke

Le magistrat avait déjà donné un avant-goût de son jugement lorsqu'il avait interrompu la défense de M. Mondal en lui faisant remarquer que personne ne devrait se plaindre de s'être brûlé après avoir sauté dans un brasier .

Il écrit d'ailleurs à ce sujet dans sa décision que M. Mondal a récupéré les coups qu'il avait donnés aux deux défenderesses et qu'il s'est mouillé dans le processus .

En acceptant la contre-poursuite du couple, le juge n'a pas eu besoin d'expliquer si la poursuite en diffamation de M. Mondal était bien fondée sur le fond.

Définition des lois SLAPP et anti-SLAPP Les poursuites stratégiques sont des tactiques que des particuliers ou des sociétés utilisent pour réduire au silence leurs critiques. La loi SLAPP permet ainsi des actions en justice qui prennent le plus souvent la forme d'une poursuite civile pour diffamation et qui est intentée contre un individu ou un organisme, qui a pris parti dans le cadre d'un enjeu d'intérêt public. La loi anti-SLAPP protège en revanche le droit à la participation aux affaires publiques et à mettre fin aux poursuites-bâillons. Source: ministère du Procureur général de l'Ontario

La défense de l'homme d'affaires avait soutenu lors des audiences en janvier dernier que son client n'était pas homophobe et qu'il avait perdu beaucoup d'argent dans la mésaventure.

Les arguments du couple gai reposaient sur une procédure dite anti-SLAPP, qui lui a permis de faire annuler devant les tribunaux la plainte de Probhash Mondal. Photo : iStock

Elle argumentait que la poursuite n'était pas une procédure stratégique contre la mobilisation publique comme l'affirmait la partie adverse.

Elle avait en outre assuré la cour que son client regrettait certaines de ses publications sur Twitter.

La défense du couple avait fait valoir pour sa part que M. Mondal était contrarié, parce que ses clientes avaient attiré l'attention du public sur les perceptions homophobes et controversées de M. Mondal sur la communauté LGBTQ+.

Réactions des intimées

L'avocat du couple gai, Marcus McCann, parle d'une victoire pour la communauté gaie mais aussi pour la liberté d'expression sur Twitter.

Mes clientes sont soulagées après ce qu'elles ont dû endurer durant 8 mois, parce qu'elles n'avaient pas les moyens de faire face à une poursuite d'une telle ampleur, dit-il.

Elles se sentent confortées par la décision du juge, qui a compris que leurs commentaires revêtaient en fait un intérêt public et qu'elles devaient être protégées par la loi contre les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique, poursuit-il.

La défense du couple Evans-Bitten avait évoqué la Charte canadienne des droits et libertés pour protéger les droits de ses clientes. Photo : Sénat du Canada

Me McCann pense que les membres de la communauté gaie pourront dorénavant s'exprimer plus librement sur les réseaux sociaux au sujet d'enjeux d'intérêt public, comme la discrimination et l'homophobie, sans crainte d'être poursuivis.

M. Mondal pensait qu'il était en droit de formuler en toute impunité de tels commentaires aussi acérés, tranchés et affligeants, mais ses propos contrevenaient à la liberté d'expression, même sur Twitter, déclare-t-il.

L'avocat répète que ses clientes ne faisaient qu'exercer leur militantisme pour alerter la communauté LGBTQ+ concernant les publications de Probash Mondal sur Twitter.

Cette décision des tribunaux aura des effets positifs à long terme sur la façon dont les gens s'expriment sur les réseaux sociaux , conclut-il.