Les programmes techniques populaires au Cégep de Sherbrooke

Contrairement à la tendance provinciale, les programmes techniques ont attiré plus d'étudiants que les programmes préuniversitaires au Cégep de Sherbrooke en 2021.

Ces formations perdent pourtant des étudiants au profit des programmes préuniversitaires dans les autres établissements collégiaux de la province. Au niveau des programmes techniques chez nous, on va vraiment à contresens [de la tendance] , affirme le directeur des études au Cégep de Sherbrooke, Éric Gagné.

Selon lui, l'établissement sherbrookois se démarque des autres cégeps avec son offre de 25 programmes techniques. Et on accueille le maximum d'étudiants dans ces programmes. En 2016, ils représentaient 50 % de la population étudiante et en 2021 53 % , précise M. Gagné.

Néanmoins, il admet une baisse de popularité de 15 % pour les techniques physiques, notamment en génie électrique et génie civil. À Chicoutimi ils parlent d'une baisse de 50 %. Ça semble moins grave nous qu'à l'échelle de la province. Ce sont peut-être des professions moins connues. Il y a des préjugés persistants au niveau des conditions de travail. Les gens pensent qu'on travaille encore dans la poussière, mais au contraire, ce sont maintenant des domaines où il y a beaucoup de hautes technologies , dit-il.

Le nouveau programme de bourses d'étude Perspective Québec vise justement à attirer plus de jeunes dans les formations techniques pour contrer la pénurie de main-d'œuvre.

Le gouvernement a ciblé certains secteurs jugés prioritaires pour ces bourses.

Les programmes d’études visés touchent six secteurs : Secteurs jugés essentiels: santé, éducation et dans les services de garde

Secteurs jugés stratégiques : le génie, les technologies de l'information et la construction

Les étudiants collégiaux qui s'inscrivent dans ces domaines pourront recevoir 1500 $ par session, pour un total de 9000 $ sur trois ans.