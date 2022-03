Une dernière chance pour la trottinette électrique à Ottawa, plaide Mathieu Fleury

Des membres du comité sur l'accessibilité de la Ville remettent toujours en question le projet, alors que la Ville veut proposer une réglementation plus stricte.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le groupe Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance (AODA) demande aussi aux élus d’Ottawa de ne pas renouveler l’expérience des trottinettes électriques.

Une résidente de Gatineau, qui se décrit comme une personne handicapée visuelle, membre de plusieurs organismes de personnes handicapées et de personnes aînées, dit suivre de très près le dossier des trottinettes électriques à Ottawa.

Monique Beaudoin se range derrière les voix qui s’élèvent contre ce projet-pilote. Elle a d'ailleurs envoyé une lettre à la Ville d'Ottawa pour exprimer son inquiétude.

Un projet pilote sur plusieurs années, ne risque-t-il pas de devenir permanent? s’inquiète-t-elle, estimant que ce genre de véhicule compromet la sécurité des personnes ayant une déficience visuelle, des personnes à mobilité réduite et des aînés quand ils traversent la rue, notamment. Qu’arrivera-t-il si des enfants jouent dans la rue, ne voient pas ou n’entendent pas une trottinette venir? Les risques de blessures sont inévitables , écrit-elle dans un courriel envoyé à ICI Ottawa-Gatineau.

Les trottinettes électriques en libre-service ont été disponibles à Ottawa lors de l'été 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Mme Beaudouin espère que le Comité des transports suivra la même voie que le Comité consultatif sur l’accessibilité d’Ottawa qui s’est récemment prononcé contre ce projet.

Des avancées technologiques pour répondre aux problèmes

Mais rien n’est moins sûr. Le conseiller municipal de Rideau-Vanier, et membre du Comité des transports, Mathieu Fleury, veut lui donner une dernière chance. Selon l'élu, il est possible de régler les deux problèmes majeurs que posent ces véhicules : le stationnement et le respect du Code de la route.

Il faut responsabiliser les utilisateurs et les organisations. [...] L’an dernier, parmi les trois groupes, il y a seulement Bird qui était actif sur le terrain et qui répondait en temps réel aux enjeux de stationnement. Il y a une amélioration technologique qui permet maintenant d’avoir une meilleure compréhension d’où l’unité est stationnée et d’approuver ce stationnement. Donc la technologie peut régler une partie des problèmes au niveau du stationnement , estime-t-il.

Le conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury (archives) Photo : Radio-Canada

La Ville a elle aussi un rôle à jouer, selon le conseiller municipal, en permettant notamment aux résidents de formuler leurs plaintes via le 311.

On sait que c’est un système avec lequel les résidents sont familiers pour soumettre des plaintes à la Ville. Donc, cette année, ce sera beaucoup plus simple. L’équipe des règlements municipaux et l’équipe des travaux publics vont pouvoir agir en temps réel pour retirer les trottinettes qui sont problématiques.

Et dans ce cas, l’entreprise à laquelle appartient la trottinette devrait débourser 75 $ pour la récupérer.

Un peu comme les chariots d’épicerie, il y a quelques années , illustre M. Fleury. Il y avait beaucoup d’enjeux, ils étaient abandonnés un petit peu partout.

« On sait que quand on met une pénalité financière aux organismes, ils s’autorégulent et on voit beaucoup moins d’enjeux. » — Une citation de Mathieu Fleury, conseiller de Rideau-Vanier

L’élu ottavien compte aussi sur les avancées technologiques pour empêcher que les usagers ne conduisent leurs trottinettes sur les trottoirs.

Il y a la technologie qui permet vraiment de savoir qu’on est sur un trottoir et donc la trottinette s’arrête et ça devient un outil pour protéger les piétons sur le trottoir , selon lui.

Un son pourrait aussi être ajouté aux trottinettes pour prévenir les piétons, poursuit M. Fleury.

Il y a plein d’éléments qui se sont ajoutés, puis grâce aux consultations avec les groupes d’accessibilité, particulièrement les gens qui ont des problèmes de vision, on demande aux [entreprises] d’ajouter un élément sonore pour que les gens, surtout près des intersections, aient un point de repère. Mais si les trottinettes ne roulent pas sur les trottoirs, déjà on corrige une grande partie du problème.

Un succès, mais des enjeux

Le conseiller se dit en faveur de ce projet-pilote, implanté depuis deux ans à Ottawa, malgré les problèmes.

Si on veut que les gens utilisent moins la voiture, il faut utiliser ce genre de technologie. [...] Un des points à prendre vraiment au sérieux, c’est qu’on ne veut pas un système routier ou un système piéton chaotique et c’est ce qu’ils amènent actuellement. Donc on leur donne une dernière chance, avec des règles beaucoup plus strictes, avec des pénalités financières.

Alors que la Ville comptait 1200 véhicules l’an dernier, ce nombre pourrait être rabaissé à 900, cette année, avec un nombre limité à un ou deux d’entreprises opératrices, au lieu de trois l’an dernier.

Jusqu’ici, le projet-pilote des trottinettes électriques est un succès, estime le conseiller municipal. L’an dernier, il a été utilisé par 123 000 usagers, selon les chiffres de la Ville d'Ottawa.

L’an dernier, le système a été utilisé par 123 000 usagers (archives). Photo : CBC/Francis Ferland

C’est très populaire pour les gens qui viennent en ville et qui n’ont pas accès à une voiture et pour les étudiants. Et pour les gens qui voyagent dans le centre-ville, c’est presque mieux que de prendre le taxi ou même le transport en commun.

M. Fleury reconnaît toutefois que les trottinettes constituent un défi, notamment parce que les règles ne sont pas les mêmes d’une ville à l’autre.