L’Association des Motoneigistes Manicouagan invite à la prudence sur les pistes

S’il arrive quelque chose et que personne n'est au courant, les recherches sont impossibles. On ne pourra jamais retrouver un motoneigiste , observe Harold Michaud, agent de surveillance de sentiers de l’Association des Motoneigistes Manicouagan.

Il rappelle aux motoneigistes d' expliquer leur plan de match et leur randonnée qu’ils prévoient faire .

M. Michaud rapporte un évènement qui illustre l’importance d’avertir ses proches. Il y a environ un mois, une personne avait pris la peine d’expliquer à sa femme son plan de match. [...] La Sûreté du Québec est partie avec le plan de match qui avait été laissé et ils ont retrouvé la personne, ça s’est bien terminé. Si la personne n’avait pas donné d’informations, les policiers ne seraient peut-être pas tombés dessus , dit-il.

Le territoire [de la Côte-Nord] est tellement grand. Si personne ne sait dans quel coin vous êtes, c’est peine perdue. Vous devrez vous organiser tout seul, il n’y aura pas d’aide , affirme-t-il.

Avec les accumulations de neige et le froid qui font le bonheur des aventuriers de la région, M. Michaud rappelle quelques règles aux motoneigistes.

Conseils pour les motoneigistes : Ne jamais partir seul en motoneige;

Apporter une paire de raquettes;

S’équiper d’une pelle ou d’une hache et de la corde;

Transporter un appareil pour communiquer, tel un téléphone satellite.

Si la motoneige dort sur le lac et qu’il faut partir à pied, avec la différence entre marcher en raquettes et faire des kilomètres à genoux [...] les raquettes sont toujours les bienvenues et c’est une nécessité lorsque tu fais du hors sentier , lance l’agent de surveillance.

À écouter : Entrevue de Harold Michaud à l'émission Bonjour la Côte

Se munir de pelle, hache et corde, c’est le seul moyen de sortir d’un lac lorsqu’il y a beaucoup de slush, explique Harold Michaud.

Équipé d’une pelle, si ton ami a une motoneige avec de la corde et une hache, avec des arbres, tu réussis à t’en sortir avec du temps et de la patience , remarque-t-il.

Même si des précautions sont nécessaires avant de partir en motoneige, Harold Michaud rappelle les avantages de ce moyen de transport pour découvrir la région .