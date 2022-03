L’usage du mot en n dans une autre école de Winnipeg suscite une enquête interne

L'incident s'est produit lundi après-midi dans un cours d'anglais de 11e année à l’École secondaire Grant Park, soit le dernier jour du Mois de l'histoire des Noirs.

Nous prenons les situations de ce genre très au sérieux et nos processus internes détermineront si nous devons prendre d'autres mesures à l'égard de la personne concernée et de l'ensemble de la division scolaire , soutient la porte-parole de la Division scolaire de Winnipeg, Radean Carter.

Selon Melanie Ferris, la mère d’un élève noir et autochtone de cette classe, son fils lui a dit que le suppléant a mené une discussion sur le mot en n et sur le fait que nous ne l'utilisons pas .

L’enseignante suppléante a prononcé le mot en n dans son intégralité, ce qui a fortement perturbé les élèves de la classe, affirme Melanie Ferris.

Je pense que c'est honteux. Je pense que c'est triste. J'ai été très bouleversée d'entendre cela. Je pense que l'une des choses auxquelles nous devons penser est que, bien souvent, le système éducatif ne fonctionne pas pour les élèves de couleur. Il ne fonctionne pas pour les étudiants qui font partie de la minorité. Nous devons réfléchir aux raisons de cette situation.

Selon elle, son fils de 16 ans ne savait pas comment réagir.

Cependant, il lui a aussi raconté qu’un camarade noir a quitté la classe pour avertir le directeur de l’école. Les autres élèves ont réagi par des rires et des plaisanteries.

Le fils de madame Ferris s’est alors moqué de l’enseignante blanche qui l’a par la suite interpellé , lui disant qu'il lui avait manqué de respect et qu'elle allait lui faire un rapport écrit.

Melanie Ferris assure avoir contacté le directeur de l’école, Jamie Hutchison qui lui a fait part de son dégoût et sa consternation face à cette situation.

Selon elle, M. Hutchison lui aurait affirmé qu’il avait joint les ressources humaines et il voulait s'assurer que l'enseignante suppléante ne reviendrait pas à l'école. Il aurait aussi dit qu'il souhaite s'adresser aux élèves.

Je suis vraiment reconnaissante que mon fils ait dit quelque chose et que le directeur semble prendre cela très au sérieux, admet Melanie Ferris. J'espère qu'il parle à la classe de mon fils pour les rassurer et qu'ils prennent des mesures pour résoudre ce problème, et j'espère que cette histoire montre qu'il est vraiment important pour les élèves de se manifester et de partager ce type d'expériences et pour nous de rectifier le tir à l'avenir.

Radio-Canada est sensible au choix des mots, à plus forte raison lorsqu’il est question de désigner des individus, quelle que soit la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle ou leur religion. Il y a longtemps que nous, à Radio-Canada, n'utilisons plus le mot « nègre » pour désigner des personnes à la peau noire. Nous avons choisi d’écrire mot en n en lieu et place d’un autre mot anglais, également connu comme le « n word », qui est perçu comme l’une des pires, sinon la pire des insultes qu’on puisse proférer à l’endroit d’une personne à la peau noire. Il s’agit, selon nous, d’une question de respect.

Des formations pour la diversité et la lutte contre le racisme

Radean Carter souligne que le personnel de la Division scolaire de Winnipeg DSW doit suivre des modules de formation continue sur les droits de la personne et la diversité.

Mais selon la directrice à la retraite de l’École Dufferin de la Division scolaire de Winnipeg DSW , Suni Matthews, des questions s’imposent.

Qui s'en charge? Quelle est cette formation? Quels sont les plans de formation? , se demande-t-elle.

Mme Matthews est aussi coprésidente d'Equity Matters, un groupe qui s'engage à introduire la diversité et l'équité dans le système d'éducation afin d'améliorer les résultats des élèves.

Selon elle, la formation à la diversité et à la lutte contre le racisme devrait être dirigée par les personnes des groupes visés et soutenue par des alliés blancs. Elle doit être conçue à la fois pour éduquer et responsabiliser le personnel, note-t-elle.

Le racisme s'apprend. Il peut être désappris. Mais c'est un cheminement continu, ce n'est pas un atelier ponctuel , affirme-t-elle.

Au Manitoba, au moins deux autres incidents similaires ont secoué les établissements au cours de la dernière année alors qu'un enseignant a utilisé le mot en n devant une classe d'élèves.

Avec les informations de Erin Brohman