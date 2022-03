La SQ se prépare aux chaînes humaines sur la Transcanadienne

La Sûreté du Québec se prépare en vue des chaînes humaines qui pourraient avoir lieu samedi prochain le long de l’autoroute Transcanadienne au Québec. Des manifestants organisent des rassemblements contre les mesures et l'urgence sanitaires à Rimouski, Drummondville, Lévis, Rigaud et Beloeil.

Des chaînes humaines doivent avoir lieu simultanément, vers 13 h, le long de l’autoroute Transcanadienne dans ces municipalités, mais aussi un peu partout au pays.

Des automobilistes circulant sur l'autoroute 20 à Lévis. Photo : Radio-Canada

À Lévis

Dans la région de Québec, l’organisateur Guillaume Fortin affirme que la chaîne humaine sera formée à la hauteur de la sortie Lévis Centre-Ville, sur l’autoroute 20, en direction est.

J'aimerais me rendre à la route Lallemand et si on peut aller faire un coucou aux gens de Beaumont, ça me ferait bien plaisir. On est en train de parler avec [l'organisateur] Keven Bilodeau pour avoir le convoi de la Beauce avec nous autres. On a déjà une très grande réponse , a-t-il lancé dans une vidéo diffusée sur Facebook.

Deux personnes se tiennent par la main Photo : Radio-Canada

Sécuritaire, selon les organisateurs

La chaîne humaine devrait durer une trentaine de minutes. Les organisateurs assurent que l’événement sera sécuritaire.

Vers 12 h 15, 12 h 30, on va commencer à se mettre en position pour prendre place sur l'accotement de l’autoroute 20. Il faut être sécuritaire dans nos mouvements. La SQ est en constante communication avec moi. On se parle presque chaque jour. On a une étroite collaboration avec eux , affirme Guillaume Fortin.

La Sûreté du Québec refuse de confirmer ces informations. La porte-parole, Ann Mathieu, rappelle toutefois que le Code de la sécurité routière interdit aux automobilistes de s’immobiliser en bordure d’une autoroute, sauf dans un cas d’urgence.

Le corps de police souligne que la sécurité des manifestants et des usagers de la route va primer si des personnes décident de faire des chaînes humaines.

À Lévis, l’événement devrait commencer vers 11 h. Les organisateurs prévoient des BBQ, des jeux gonflables, de l’animation et des mascottes sur un terrain près du lieu de rassemblement.

Des mascottes dans les rues de Québec lors de la plus récente manifestation des camionneurs. (archives) Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

Protection des enfants

Guillaume Fortin soutient qu’il n’est pas question que des enfants soient présents sur l’accotement de la Transcanadienne.

Il n’y a aucune anarchie dans notre mouvement. C’est une grande chaîne d’amour. On va s’occuper des enfants, on ne va pas les amener sur l'autoroute parce que ça arrive vite les inattentions , explique-t-il dans la vidéo.

Le même message est véhiculé à l'ensemble des organisateurs de chaînes humaines au Québec.