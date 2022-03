L’action de Nutrien s’envole dans un contexte d’invasion en Ukraine

Les actions de Nutrien Ltd, dont le siège social est à Saskatoon, se négociaient à 108,47 $ à la Bourse de Toronto mardi matin, en hausse de 14 % depuis la semaine dernière. Depuis un an, elles ont augmenté de 55 %.

« Il y a de fortes chances que les sanctions (économiques) contre la Russie aient un impact sur le commerce. Si c'est le cas, la Russie étant un exportateur majeur de nombreux types d'engrais, cela ne fera que resserrer d'autant l'offre mondiale. » — Une citation de Matt Arnold, analyste financier à la société d’investissements Edward Jones

Nutrien n'est pas le seul producteur d'engrais à avoir progressé cette semaine. La société Mosaic basée en Floride, mais propriétaire de deux mines de potasse en Saskatchewan, a vu le cours de son action grimper.

Nutrien est le plus grand producteur de potasse au monde, avec une capacité de plus de 20 millions de tonnes dans 6 mines de potasse en Saskatchewan. Elle possède également deux grandes mines de phosphate aux États-Unis et est la troisième plus grande productrice d'azote au monde.

La potasse, le phosphate et l'azote sont les trois principaux nutriments végétaux utilisés dans les engrais commerciaux

Une porte-parole de Nutrien a indiqué que l’entreprise a augmenté sa production de potasse de près d'un million de tonnes en 2021 en réponse à la demande du marché, et qu'elle augmentera sa production de potasse et d'azote en 2022.

Prix du blé : du jamais vu depuis 2008

La Russie et l'Ukraine sont également d'importants fournisseurs mondiaux de produits agricoles, en particulier de blé. Cela signifie que le conflit en Ukraine a fait monter en flèche les prix à terme du blé, qui ont atteint des sommets jamais vus depuis 2008.

M. Arnold a fait remarquer que les prix élevés du blé exerceront une pression encore plus forte sur le coût des engrais, car les agriculteurs sont susceptibles de planter davantage d'acres et de dépenser davantage pour tenter de maximiser les rendements.

Les agriculteurs des États-Unis et du Canada sont de grands producteurs de blé. Ils seront très motivés par ces prix élevés du blé , a-t-il déclaré.

Pour l'instant, les entreprises russes d'engrais n'ont pas été visées par les sanctions et il n'est pas certain qu'elles le seront, L'inflation alimentaire est déjà un problème majeur dans de nombreuses régions du monde et les gouvernements occidentaux pourraient hésiter pour éviter que le problème ne s’aggrave davantage , a précisé M. Arnold.

Une préoccupation pour l'industrie agricole

La ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a affirmé suivre de près la situation.

Les prix des engrais sont déjà élevés et la guerre est un élément de pression supplémentaire qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur les coûts des intrants , a-t-elle précisé.

Les agriculteurs canadiens, comme Dave Bishop, qui exploite une ferme près du village de Barons, dans le sud de l'Alberta, est inquiet du coût des engrais qui a presque doublé d’une année à l’autre.

Il a préacheté ses engrais pour la prochaine saison, mais il a déclaré que si le conflit en Ukraine s'éternise, l'industrie agricole s'en inquiétera.

[L'engrais] est l'un de ces coûts que vous devez avoir, si vous voulez faire des profits. Vous devez simplement essayer de le gérer du mieux que vous pouvez , a mentionné l’agriculteur albertain.

Avec les informations de la Presse canadienne