Les députés péquistes de la région soulignent le parcours de Sylvain Gaudreault

M. Gaudreault a dévoilé ses intentions en conférence de presse mardi.

Le député indépendant dans la circonscription de Bonaventure, Sylvain Roy, a tenu à souligner l'importance de la contribution de Sylvain Gaudreault au sein de la formation politique.

Sylvain Gaudreault a été un grand politicien pour le Parti québécois dans la dernière décennie. C’était quelqu’un qui était extrêmement à son affaire. Lors des projets de loi, il travaillait de manière assidue et il était prévisible aussi parce qu’on savait quels enjeux il portait à cœur, notamment l’environnement , lance M. Roy, qui a porté les couleurs du Parti québécois (PQ) pendant de nombreuses années.

Sylvain Roy n'a pas voulu indiquer s'il allait se représenter au scrutin d'octobre. Sa décision n'a pas encore été prise et il se donne encore plusieurs mois avant de l'arrêter (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

De son côté, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a également rendu un hommage à son collègue pour ses 15 ans de service dans la circonscription de Jonquière.

Je veux rendre hommage à mon collègue @SylvainGaudrea2 pour ses 15 ans de service public en politique pour les gens de Jonquière et le Québec. Indépendantiste fidèle, environnementaliste rigoureux et régionaliste combatif, ils aura fait sa marque à l'@AssnatQc. Un grand député.⚜️ pic.twitter.com/DhBHGuWOJY — Pascal Bérubé (@PascalBerube) March 1, 2022

La députée du PQ dans Gaspé, Méganne Perry Mélançon, se dit pour sa part surprise et déçue de ne pas avoir la chance de poursuivre le travail encore longtemps avec son collègue.

C’est un député très proche de ses concitoyens, très accessible, toujours prêt à travailler très fort et il représentait aussi très bien les régions. Il avait un discours qui me rejoignait beaucoup et ça va me manquer de travailler auprès de lui , confie-t-elle.

Début du widget . Passer le widget? Cher @SylvainGaudrea2, quel plaisir j’ai eu à travailler avec toi durant ces 4 (trop courtes) années. Tu as été pour moi un modèle de professionnalisme, de courage et de détermination. Un député honnête, qui agit par conviction et pour son monde.

Merci pour tout mon ami ! #polqc pic.twitter.com/D4bchaXKUH — Méganne Perry Mélançon (@MeganneMelancon) March 1, 2022 Fin du widget . Retour au début du widget?

Mme Perry Mélançon soutient que Sylvain Gaudreault a été très inspirant pour elle dans de nombreuses causes, dont l'enjeu des hydrocarbures en Gaspésie.

Il avait la cause de l’indépendance du Québec à cœur, mais a également mis beaucoup d’énergie sur l’importance de lutter contre les changements climatiques. Ça m’a beaucoup parlé comme collègue, comme députée. Ça m’a même inspirée à prendre [position pour] la fin des hydrocarbures dans le comté de Gaspé , explique-t-elle.

« Je me suis beaucoup inspirée de son modèle. » — Une citation de Méganne Perry Mélançon, députée du Parti québécois dans le comté de Gaspé

Dans les caucus, chaque fois qu’il prenait la parole, c’était toujours pertinent, il amenait toujours une vision claire. C’était quelqu’un que j’écoutais avec beaucoup d’attention et qui va m’inspirer encore pour la suite de mon travail , ajoute Mme Perry Mélançon.

Méganne Perry Mélançon fera bientôt une annonce au sujet de son mandat de députée en vue des prochaines élections. Elle est actuellement en réflexion (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'élue insiste, par ailleurs, sur le fait que la fonction de député est exigeante et qu'elle demande beaucoup de sacrifices.

En dehors du contexte politique, il y a un humain qui a travaillé pendant plusieurs mandats et qui a accumulé les fonctions, les titres. Quand il dit qu’il a fait le tour du jardin, ça me rejoint parce que j’ai toujours dit que lorsque je ne vais plus considérer être la bonne personne pour représenter les intérêts de mes concitoyens, je vais me retirer. Je pense que c’est ce qu’il a fait et il l’a fait de façon remarquable , indique la députée.

Pour le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, Sylvain Gaudreault demeurera également un modèle à suivre.

« Sylvain Gaudreault est un député exemplaire, un parlementaire aguerri, rigoureux, quelqu’un qui fait de la politique pour les bonnes raisons. » — Une citation de Joël Arseneau, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine

Au sein du caucus, son opinion a toujours été considérée avec beaucoup de respect et d’importance parce que c’est un homme qui est réfléchi et lorsqu’il émet une opinion, elle est approfondie et crédible , conclut-il.

M. Arseneau n’a pas encore déposé sa candidature à l’investiture du Parti québécois, mais il compte faire une annonce dans les prochaines semaines. Photo : Radio-Canada

De la relève au sein du parti

Méganne Perry Mélançon assure qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir du Parti québécois PQ puisqu'il y a, selon elle, de la relève.

« Il y a encore beaucoup de gens qui ont à donner au Parti québécois. » — Une citation de Méganne Perry Mélançon, députée du Parti québécois dans le comté de Gaspé

Quand on disait qu’on travaillait fort à la restructuration du parti, ça a amené des gens à quitter parce que ça ne les rejoignait plus, mais ça en a amené beaucoup à se rallier à la cause du Parti québécois, à notre projet d’indépendance. Je suis très confiante pour la suite , avance-t-elle.

Joël Arseneau affirme également que l'avenir est prometteur pour le Parti québécois PQ .

On a un cycle qui se termine avec le départ d’un certain nombre de députés qui sont là depuis 15 ou 20 ans, mais en même temps, il y a la relève. On entre dans un nouveau cycle politique, post-pandémique. On va vers une transition, on veut changer le Québec et on a des jeunes qui poussent et qui sont prêts à s’investir dans le Parti québécois , commente le Madelinot.

