Fermeture du centre d’adaptation de la main-d’œuvre de Bombardier à Thunder Bay

Le comité qui gère le centre dit avoir demandé à la province un financement pour continuer, qui lui a été refusé.

Le centre a ouvert ses portes il y a deux ans et demi, après que Bombardier eut licencié environ 550 travailleurs, afin d'aider ces travailleurs à faire la transition vers de nouveaux emplois ou carrières.

Il a été financé avec 613 000 $ du gouvernement provincial et devait n’ouvrir ses portes initialement que pendant un an. Il a obtenu à deux reprises des prolongations lui permettant de fonctionner pendant environ deux ans et demi au total, mais il a continué à se financer grâce à la dotation initiale.

La société française Alstom, le nouveau propriétaire de l'usine, devrait licencier temporairement près de 300 personnes ce mois-ci, alors que les travailleurs terminent un contrat américain. Les travaux sur les deux prochains contrats ne commencent qu'à la fin de l'été.

Le chef du syndicat local représentant les travailleurs d'Alstom, Dominic Pasqualino, déclare qu'il aimerait que le centre reste ouvert pour aider la prochaine série d'employés licenciés.

« Certains d'entre eux ne seront pas de retour avant une année entière. S'ils trouvent quelque chose, même si c'est temporaire, cela les rend moins susceptibles de faire leurs valises et de s'éloigner. » — Une citation de Dominic Pasqualino, président de la section locale 1075 d’Unifor

Dominic Pasqualino est président de la section locale 1075 d'Unifor, qui représente les travailleurs de l'usine de Bombardier de Thunder Bay. Photo : CBC/Nicole Ireland

On y offre un soutien entre pairs, des services professionnels de santé mentale, une formation et une aide à la recherche d'emploi, selon Iain Angus, président du comité d'adaptation de la main-d'œuvre qui dirige le centre.

Environ 400 des 550 travailleurs de Bombardier mis à pied se sont inscrits auprès du service, qui était hébergé au siège social d'Unifor à Thunder Bay.

De nombreux travailleurs ont eu du mal après avoir perdu leur emploi

Même avec l'aide du centre d'adaptation de la main-d'œuvre, la majorité des anciens employés de Bombardier qui s'y sont inscrits est demeurée dans une situation pire qu'avant la suppression de leur emploi.

Près de 30 % sont actuellement en chômage, affirme M. Angus.

Bombardier a fait l'annonce de mises à pied à ses employés à l'usine de Thunder Bay. Photo : Sandra Buckler/Bombardier

Une enquête menée en août de l'année dernière révèle que 61 % gagnaient moins que chez Bombardier et seulement 11 % gagnaient plus.

M. Angus explique ces difficultés en soulignant que les licenciements ont eu lieu à la fin de 2019, peu de temps avant que l'économie canadienne ne soit frappée par la pandémie de COVID- 19.

Le chômage dans la région était également plus élevé que la moyenne, ce qui signifie qu'il y avait moins d'emplois libres, a déclaré M. Angus, et toutes les familles ne sont pas en mesure de faire voyager un membre du ménage hors de la ville pour travailler dans une mine distante.

Lorsqu'on lui a demandé si le taux de chômage élevé signifiait que le centre avait échoué dans son mandat, il a répondu : C'est toujours un défi, et certainement, nous ne contrôlons pas quels emplois sont disponibles. Nous n'avons pas la capacité de créer des emplois. Ce que nous pouvons faire, c'est aider les travailleurs à se préparer à déposer leur candidature, à accroître leurs compétences.

Des mesures mensuelles de l'expérience client ont révélé qu'entre 90 et 97 % des travailleurs licenciés étaient satisfaits du service fourni par le centre.