Une séquence éreintante attend les Lions de Trois-Rivières

En pleine course aux séries éliminatoires, les Lions de Trois-Rivières, déjà décimés par les blessures et les rappels de joueurs avec le Rocket de Laval, s’apprêtent à disputer une série de 7 matchs en 10 jours.

Avec 26 parties à jouer au calendrier régulier, l’équipe pointe actuellement au 3e rang de la division Nord de la ECHL. Les quatre premières équipes de chaque division du circuit ont accès aux séries éliminatoires.

Mais la troupe d’Éric Bélanger est à bout de souffle. On est rendu à un moment où physiquement et mentalement on est vraiment à plat, parce que plusieurs de mes joueurs qui sont restés ici ont eu du temps de glace accru, a lancé ce dernier, en entrevue à l’émission En direct. Je sens que ces joueurs-là ont besoin de répit, mais on n’en aura pas.

Éric Bélanger (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

À cela s’ajoutent les suspensions de trois joueurs par la ligue pour des gestes commis lors du match de dimanche contre les Growlers de Terre-Neuve. Ces derniers ont lessivé les Lions au compte de 10-3.

Mathieu Gagnon a été suspendu pour trois matchs en raison d’un double-échec et d’une inconduite de partie. Jonathan Joannette ratera les deux prochains matchs après avoir été considéré comme agresseur lors de son combat survenu en fin de match. Puis, Kevin Auger sera aussi suspendu un match pour avoir fait un croc-en-jambe à un adversaire.

Ces trois joueurs ont également été mis à l’amende, tout comme Nicolas Larivière qui avait été expulsé de la partie pour rudesse excessive en fin de rencontre.

L’autre côté riait de nous, [l’entraîneur des Growlers] avait son avantage numérique sur la glace à 9-1, les joueurs sur le banc ont dardé mon gardien qui était sur le banc. Il y a plusieurs choses qu’ils ont faites, que l’arbitre n’a pas eu le contrôle du match, qui a fait que ça a escaladé. Les joueurs ont dû par eux-mêmes régler des comptes, et je ne suis pas pour ça, mais à un moment donné, dans les émotions, ça arrive , a expliqué Bélanger.

« J’étais surpris que ça ne soit pas arrivé avant. » — Une citation de Éric Bélanger, entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières

Il s’agissait du troisième match en autant de soirs contre les rivaux de division des Lions au Colisée Vidéotron. Tout ça aurait pu être réglé en suspendant un de leurs joueurs qui ont fait des coups vicieux à nos joueurs la veille , croit-il.

Les deux équipes s’affronteront quatre fois en cinq soirs du côté de Terre-Neuve à compter du 9 mars.

À pleine capacité

D’ici là, les Lions disputeront trois matchs à domicile dans un aréna pouvant être rempli à pleine capacité, en raison des plus récents assouplissements aux mesures sanitaires.

Le Centre Vidéotron pourra être rempli à pleine capacité. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Genest

C’est vraiment plus facile de se motiver des fois quand il te manque un peu de jus, tu vois les partisans et ça peut te donner le petit coup de pied au derrière de plus pour te lever durant un match. On espère que les gens vont venir nous encourager en grand nombre , a ajouté l’entraîneur-chef.

Le Thunder d’Adirondack et le Fuel d’Indy seront les adversaires des Trifluviens.