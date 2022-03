Une jeune entreprise néo-écossaise repense le chalutage de poissons de fonds

Une jeune entreprise de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, veut révolutionner le chalutage des poissons de fond avec un système plus efficace et respectueux de l'environnement. L’entreprise veut pêcher le poisson de fond sans endommager le fond de l'océan en utilisant des drones de surface sans équipage pour trouver des poissons.

Ce projet vise à réduire le temps de mer pour les pêcheurs, ce qui est meilleur pour les pêcheurs et l'industrie, mais aussi bon pour l'environnement , explique Marc d'Entremont, PDG de Katchi Technology.

L'entreprise veut aussi remplacer les lourdes plaques d'acier, connues sous le nom de panneaux de chalut, libérées de l'arrière d'un bateau de pêche qui traînent le long du fond de l'océan pour étendre le filet.

Au lieu de cela, des blocs hydrodynamiques attachés au haut et au bas du filet s'ouvriront lors de l'impact avec l'eau. Des capteurs sur les filets et le navire dirigeront les treuils pour enrouler et dévider le câble afin de contrôler la profondeur du filet.

« C'est durable et nous ne perturbons pas l'habitat du fond de l'océan. » — Une citation de Marc d'Entremont, PDG de Katchi Technology

Ce que nous essayons de faire, c'est de faire voler ce filet au-dessus du fond marin et de lui faire éviter les obstacles lorsque vous le tirez dans l'eau , explique Marc d'Entremont.

Marc d'Entremont travaille à la préparation d'un filet pour des essais à l'Université Memorial de Terre-Neuve. Photo : Gracieuseté : Katchi Technology

Des navires de surface sans équipage, avec des détecteurs de poissons seraient déployés et récupérés à partir d'un bateau de pêche ou envoyés à l'avance sur les lieux de pêche.

Finalement, une flotte de drones pourrait être envoyée dans une zone et diffuser des données en temps réel.

Environ la moitié de l'argent du "Precision Fish Project" de 3,3 millions de dollars provient du fond d'innovation fédérale Supergrappe des océans du Canada . Le reste provient de partenaires du secteur privé.

Un projet 18 mois

Katchi Technology va tester le prototype de filet à bord du chalutier de Scotia Harvest , le Lery Charles, en septembre.

Scotia Harvest, une entreprise de Mersey Seafoods, est l'un des partenaires, qui comprend également le géant canadien des crustacés Clearwater et Rimot, qui fabrique des dispositifs de surveillance à distance.

La société d'ingénierie et de fabrication ABCO Industries va concevoir, construire et tester le navire de surface sans équipage (USV). Le premier est attendu à l'eau dans environ un an.

Ce que nous envisageons de faire, c'est d'intégrer les types de capteurs qui vous permettront de différencier les différentes espèces à bord de l'USV , explique Colin Ross, le directeur de la recherche et du développement chez ABCO.

L'idée est qu'il peut réellement sortir et identifier les espèces cibles, puis examiner la répartition de la quantité des espèces cibles par rapport aux prises accessoires, puis vous permettre d'utiliser ces informations pour cibler réellement votre opération de pêche en conséquence.

La société affirme que le coût de son chalut sera comparable à celui des engins existants – environ 150 000 $ sur un navire de 65 pieds. Par contre, il sera plus économique à long terme en réduisant les réparations, les coûts de carburant et le temps. Il sera aussi moins polluant.

Marc d'Entremont et Angie Greene de Katchi Technology, que l'on voit ici dans leur bureau de Yarmouth, développent une nouvelle technologie de chalutage du poisson qui est plus économique et écologique. Photo : Radio-Canada

La directrice financière de Katchi Technology, Angie Greene, est comptable et fille de pêcheur. Elle affirme que l'industrie de la pêche voudra la preuve que cela fonctionne et que c’est abordable avant de faire le saut.

Ils veulent entendre qu'il y a moins de temps d'arrêt pour les réparations et l'entretien, que ce n'est pas plus cher, que ça attrape du poisson, que ça leur permet d'économiser du carburant et que c'est plus sûr pour leur équipage, car il n'y a pas de portes en acier de 6 000 livres qui se balancent lorsque le filet se lève , explique-t-elle.

Une pêche plus précise

Le projet examine aussi l'utilisation de la technologie de rassemblement et de dissuasion grâce à des dispositifs qui émettent du son et de la lumière à partir des filets.

L'idée serait que vous puissiez potentiellement attirer ou dissuader vos espèces cibles de votre zone de pêche. Et c'est l'une des technologies vraiment passionnantes que l'équipe explore à travers ce projet , dit Colin Ross.

Si tout ça se confirme, ça pourrait permettre l'expansion de la pêche au sébaste dans le golfe du Saint-Laurent. La population de sébaste y explose, mais elle partage le même espace que la merluche blanche, une espèce en grande difficulté.

Les nouvelles technologies donneraient aux entreprises de pêche, comme Scotia Harvest, qui détient un quota de sébaste, plus de finesse dans sa récolte.

Vous pourrez donc cibler plus précisément la colonne d'eau où se trouvent les poissons et, espérons-le, où ils ne se trouvent pas , déclare Marc d'Entremont.

Aujourd'hui, Katchi Technology est installé dans un bureau d'incubateur technologique sur la rue Main à Yarmouth.

Mais l'entreprise a de grandes ambitions.

Le marché ? Notre étang est dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Mais dès que nous pouvons nous assurer que ces pêcheurs sont satisfaits de notre produit, nous envisageons un marché mondial , dit Angie Greene.