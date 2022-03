Le garde-manger de l’Université de Windsor fonctionne à plein régime

Les étagères du garde-manger de l’Université de Windsor sont moins remplies qu'à l'habitude, car de plus en plus d'étudiants, qui doivent faire face à l’inflation, utilisent le service de banque alimentaire.

La vice-présidente des finances de l'Association des étudiants de l'Université de Windsor, Alanna Olteanu, affirme qu'avant la pandémie, une moyenne de 30 étudiants utilisait le service par mois.

Mais ces jours-ci, ce nombre a doublé, selon elle.

Nous avons remarqué que les étudiants viennent nous voir pour de nombreuses raisons, certains trouvent que l'éducation peut être assez chère, vivre ici, être nouveau à Windsor, et encore une fois le prix de l'essence augmente , indique-t-elle.

« Nous voulons nous assurer que toute insécurité alimentaire soit éradiquée grâce à ce garde-manger. » — Une citation de Alanna Olteanu, étudiante

Le service de garde-manger a été créé il y a quatre ans.

Alanna Olteanu pense que l'inflation pèse considérablement sur les étudiants. Photo : Jason Viau/CBC

Alanna Olteanu affirme qu’en général, le garde-manger compte sur les entreprises locales de Windsor afin de maintenir son approvisionnement.

Hausse de la clientèle

Bushar Jamal, étudiante à la maîtrise, utilise le garde-manger de l'Université de Windsor. Après avoir eu une bonne stabilité financière dans notre pays, c'est comme tout recommencer à zéro , indique-t-elle.

Mme Jamal, qui a récemment quitté l'Inde pour s'installer à Windsor, affirme qu'il lui a été très difficile de trouver un emploi à temps partiel qui l'aiderait à joindre les deux bouts.

Comme des dizaines d'autres étudiants, elle compte sur le garde-manger, renfloué par des dons, pour avoir accès à davantage de nourriture, face à la hausse des prix des aliments à l'épicerie, de l'essence et du loyer.

Viktoria Prsa, étudiante de troisième année en sciences, affirme qu'elle a un pincement au cœur même si elle travaille à temps partiel.

C'est définitivement difficile, surtout quand je n'ai pas beaucoup de temps pour travailler , explique-t-elle.

« Je gagne le salaire minimum, alors c'est difficile pour moi de travailler suffisamment d'heures pour avoir de l'argent et ensuite avoir le temps de faire mes études. » — Une citation de Viktoria Prsa, étudiante

Viktoria Prsa affirme qu'elle doit souvent réfléchir à la manière de parvenir à joindre les deux bouts. Photo : Jason Viau/CBC

Mme Prsa affirme que le coût de la nourriture est quelque chose qui la préoccupe constamment.

Elle se demande ceci chaque jour : Où vais-je manger? Quelle quantité vais-je manger? Qu'est-ce que je vais manger? Elle doit faire des choix selon le coût des aliments, précise-t-elle.

Solidarité estudiantine

Selon Mme Olteanu, un don récent de 15 000 $ - l'un des plus importants que le garde-manger a reçu de son histoire - permet à l'Association des étudiants de l'Université de Windsor d'espérer que le garde-manger pourra être bien rempli pendant de nombreux mois.

La section locale 4580 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le syndicat représentant les assistants diplômés et les assistants en enseignement, est à l'origine de cet important don.

La présidente du syndicat, Emily Varga, déclare que l'argent est habituellement dépensé pour des congrès annuels, mais depuis le début de la pandémie, ces événements sont virtuels.

Beaucoup de nos membres ont besoin d'utiliser cette ressource et nous ont dit qu'il fallait absolument remplir les étagères. C'est ainsi que nous avons décidé où il serait le plus logique d'aider notre communauté, nos étudiants et nos membres , explique-t-elle.

Mme Olteanu indique qu'un coordinateur de la banque alimentaire va maintenant planifier l'utilisation des dons, notamment en trouvant les meilleures offres.

Les articles les plus populaires sont les produits végétaliens ou végétariens, ainsi que les collations telles que les barres de céréales ou le beurre d'arachides.

D’après des renseignements fournis par CBC News