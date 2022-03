Groupe Bellemare au centre d’une opération d’envergure à Montréal

Pour transporter ces pièces de 87 mètres de longueur et pesant plus de 120 tonnes, un tronçon de huit kilomètres de l’autoroute 40 devra même être fermé durant plusieurs heures dans l’ouest de l’île de Montréal.

Les pièces en question serviront à l’assemblage du REM. Elles seront transportées à l’aide de remorques autopropulsées et télécommandées. Autrement dit, les conducteurs les contrôleront à distance tout en suivant le convoi à pied.

Un train du REM circule sur une voie à Brossard. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Quatre ingénieurs du Groupe Bellemare ont passé près de 200 heures à étudier chaque mètre du trajet. Le principal défi est de s’assurer que les pièces restent à niveau en tout temps afin d’assurer la réussite du transport.

« Si on lève de quelques pouces d’un bord, c’est quoi l’impact de l’autre côté de la pièce? » — Une citation de Kevin Kwateng, directeur des opérations, division transport, Groupe Bellemare

Quand on passe sous les ponts d’étagement, quand on passe sur les nids de poule, c’est de faire en sorte que l’équipement travaille toujours de la bonne manière, que la pièce soit protégée, toujours à niveau et de faire en sorte qu’il n’y ait pas de tension dans la pièce , ajoute ce dernier.

Groupe Bellemare, qui emploie près de 300 personnes en Mauricie, est la seule compagnie québécoise à posséder ce genre de remorque. Chacun des six essieux peut supporter jusqu’à 45 tonnes.

L’opération se mettra en branle à compter de 22 h.