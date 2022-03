Loi sur les langues officielles : Mona Fortier parle de son nouveau rôle

Fière du dépôt d’un projet de loi annoncé depuis plusieurs années et sur lequel son gouvernement travaille depuis longtemps , a-t-elle souligné, Mme Fortier se réjouit des pouvoirs supplémentaires qui seront octroyés au Conseil du Trésor.

Le rôle du Conseil du Trésor va être de premier plan dans la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles pour s’assurer qu’il y ait la conformité des institutions fédérales. Ce que ça veut dire, c’est qu’on va assurer une plus grande surveillance, s’assurer d’avoir la conformité, de vérifier et d’évaluer comment cette loi est appliquée à travers l’appareil gouvernemental.

« Je suis très heureuse de voir que le Conseil du Trésor va avoir plus de mordant pour s’assurer que la Loi soit appliquée. » — Une citation de Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Si Patrimoine canadien sera encore largement impliqué, la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a assuré que le Conseil du Trésor agira comme agence centrale . Une revendication de longue date des communautés francophones minoritaires qui espèrent ainsi une meilleure harmonisation de l’application de la Loi au sein de l'appareil gouvernemental. Actuellement, celle-ci varie d’un ministère à l’autre, constatent-elles.

Mme Fortier a d’ailleurs souligné le travail acharné des communautés de langues officielles pour nous encourager à renforcer la Loi . Ça a été fait , assure-t-elle en entrevue aux Matins d'ici.

Mais en entrevue à Radio-Canada, mardi, les avis étaient moins unanimes. La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Liane Roy, estimait qu’il était encore trop tôt pour dire mission accomplie et que beaucoup de travail reste à faire.

Liane Roy est la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (archives). Photo : Radio-Canada / Contribution

Pour Mme Roy, le gouvernement n’est pas allé assez loin pour faire du Conseil du Trésor le seul et unique responsable de la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles . Même si ses pouvoirs sont renforcés dans la proposition législative, Patrimoine canadien continue de jouer un rôle de coordination de la mise en œuvre de la Loi, alors qu’il n’a pas la même autorité sur les autres ministères que peut l’avoir le Conseil du Trésor, souligne l’organisme porte-parole des francophones en situation minoritaire.

Une Loi qui va protéger le français, selon la ministre

Mais la présidente du Conseil du Trésor défend, sans surprise, le projet de loi de son gouvernement. Un projet qui, selon elle, va permettre de protéger le français et de lutter contre son déclin.

On met de l’avant une approche où on reconnaît qu’il y a un recul du français, non seulement au Québec, mais à travers le pays, et on veut le renforcer. On l’a mentionné depuis longtemps, c’est important d’avoir deux langues officielles qui sont fortes, de s’assurer que les services sont offerts aux Canadiens à travers le pays , explique-t-elle.

Raison pour laquelle le commissaire aux langues officielles du Canada sera également doté plus de pouvoirs avec la nouvelle loi, souligne Mme Fortier. Celui-ci pourra imposer des sanctions pécuniaires administratives aux sociétés d'État, actuelles ou anciennes, qui exercent leur activité dans le domaine des transports, qui offrent des services aux voyageurs et qui communiquent avec eux, notamment Air Canada, Marine Atlantique et VIA Rail. Des sanctions qui ne pourront être données plusieurs fois pour une même infraction et dont le montant maximum sera de 25 000 $, a précisé la ministre Petitpas Taylor, mardi.

Pour Mme Fortier, il s’agit de renforcer le service aux Canadiens lorsqu’ils sont en train de voyager .

Plusieurs acteurs de la francophonie canadienne ont dit vouloir examiner de plus près le projet de loi, mardi, et travailler ensuite avec le gouvernement pour l’améliorer.