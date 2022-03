Fin du masque à l’école : l'AEFO demande des consultations

Lundi, le premier ministre Doug Ford a évoqué la possibilité d'abandonner l'obligation de porter un masque dans les lieux publics, y compris les écoles, après la semaine de relâche. Il a précisé qu'il attendait les recommandations du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore.

L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens AEFO presse la province de consulter les enseignants avant de prendre une décision et de tenir compte des recommandations d'expertes et d’experts en la matière (médecins, scientifiques et épidémiologistes).

« Le personnel qui œuvre en éducation sait très bien que la distanciation physique n’est pas vraiment respectée dans les écoles; que les défis liés à la ventilation n'ont pas encore été tous corrigés, et n’oublions pas que le gouvernement a annoncé la semaine dernière un nouvel envoi de purificateurs d’air avec filtres HEPA, alors qu'il affirme depuis des mois que toutes les salles de classe en avaient déjà un; et que certains groupes d'âge ne sont pas admissibles à la vaccination. » — Une citation de Rémi Sabourin, porte-parole de l'AEFO

M. Sabourin précise que son syndicat n'a reçu pour l'instant aucune invitation de la part du gouvernement Ford quant à des consultations sur la fin du masque en classe.

La Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) affirmait la semaine dernière qu'il était trop tôt pour enlever le masque dans les écoles.

La levée prématurée de l'obligation de porter le masque pourrait perturber davantage l'apprentissage en personne et avoir un impact négatif sur la santé et la sécurité des membres de la FEEO, des élèves et de leur famille , a soutenu le syndicat anglophone, qui n'a pas souhaité commenter davantage la question cette semaine.

Au Québec, les élèves n'auront plus à porter le masque en classe à partir du 7 mars. Le couvre-visage demeurera obligatoire dans les corridors, notamment.