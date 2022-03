CBC a jumelé au moins deux douzaines de membres actuels et anciens du Service de police d'Ottawa (SPO) et de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) avec une liste, divulguée publiquement, de noms de personnes identifiées comme étant apparemment des donateurs, sur le site de sociofinancement GiveSendGo, pour soutenir la manifestation des camionneurs à Ottawa.

La Police provinciale de l'Ontario PPO confirme avoir lancé une enquête sur des dons présumés d'agents, mais précise qu’elle ne divulguera pas le nombre de membres impliqués. Le Service de police d'Ottawa SPO n'a, pour sa part, pas indiqué si elle allait enquêter sur cette affaire.

On ne sait pas quelles pourraient être les conséquences juridiques ou disciplinaires, s’il y en a, que les policiers impliqués pourraient subir pour avoir donné de l'argent à l’autoproclamé convoi de la liberté qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant plusieurs semaines, en février.

Les dons aux manifestants ont été effectués via le site à partir du 2 février, le jour même où le premier ministre Justin Trudeau déclarait que la manifestation devenait illégale .

Peu de temps après, la Ville d'Ottawa et le gouvernement de l'Ontario proclamaient l’état d'urgence, chacun de leur côté, gelant ainsi l'accès à tous les fonds recueillis sur la plate-forme pour soutenir ce qui était alors qualifié d' occupation illégale par le premier ministre ontarien, Doug Ford.

Le professeur en criminologie à l’Université d’Ottawa, Michael Kempa, affirme que les règles concernant les dons sont les mêmes pour les agents que pour les citoyens.

À quel moment faire un don à cette manifestation est-il devenu contraire à l'éthique policière ou illégal d'un point de vue disciplinaire? s’interroge M. Kempa.

Le professeur souligne que cette question sera essentielle dans tout travail interne effectué par les forces de police enquêtant sur les membres qui ont fait un don au convoi.

Le Service de police d'Ottawa lors de la manifestation des camionneurs, en février 2022 Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Au moins 26 donneurs potentiels

Après avoir comparé les noms des donateurs vivant en Ontario aux listes de divulgation des salaires des policiers accessibles au public, CBC a trouvé environ 60 personnes ayant des liens potentiels avec les forces de l'ordre, sur la base des informations qu'elles ont fournies au site de sociofinancement GiveSendGo.

CBC a ensuite recoupé les informations avec d'autres sources accessibles au public telles que les codes postaux, les comptes de médias sociaux et les reportages archivés, et a pu associer au moins 26 donateurs à des membres actuels et anciens de la police - six de la police d'Ottawa et 20 de la Police provinciale de l'Ontario PPO .

Pour certains policiers du Service de police d'Ottawa SPO , CBC a pu aller plus loin afin de confirmer leurs noms, et parfois même le montant de leurs dons, auprès de sources au sein des forces de l’ordre.

CBC ne nomme pas ces donateurs, car ils n'ont pas été inculpés ou sanctionnés et aucun n'a accepté de divulguer son identité. Leurs apparentes contributions vont de 50 $ à plus de 1000 $ chacune, souvent accompagnées d'un commentaire.

Seigneur, bénis ces camionneurs et que Dieu garde notre terre illustre et libre !! [sic] , lit-on sur un commentaire.

Les tentatives répétées de contacter les membres de la police qui semblent avoir fait un don à GiveSendGo ont été largement infructueuses. Seul un policier d'Ottawa à la retraite a confirmé à CBC avoir fait un don de 100 $.

Dans un autre cas, un agent de la police d'Ottawa semble avoir fait un don de 50 $ au nom de son fils. Quand je joue au hockey, j'aimerais voir mon père sourire. Merci de vous battre pour notre liberté , est-il écrit comme commentaire.

La police d’Ottawa enquêtera-t-elle?

Dans une déclaration écrite, le Service de police d'Ottawa SPO refuse de confirmer si certains de ses membres ont participé aux manifestations. La police d’Ottawa ne dit pas non plus si elle prévoit porter des accusations à la suite des dons effectués sur GiveSendGo.

Un examen de la réponse de la police d'Ottawa à la manifestation illégale est en cours , indique-t-on simplement.

La Police provinciale de l'Ontario PPO indique pour sa part être au courant que certains de ses membres semblaient avoir fait des dons destinés à la manifestation illégale à Ottawa , et que l'affaire s’est rendue jusqu’au commandement supérieur de la police.

L'Unité des normes professionnelles de la Police provinciale de l'Ontario PPO a lancé une enquête interne sur cette affaire , écrit Bill Dickson, directeur par intérim des relations publiques de la Police provinciale de l'Ontario PPO . Nous ne pouvons commenter ou spéculer sur le résultat de l'enquête.

M. Dickson ajoute que la Police provinciale de l'Ontario PPO ne précisera pas sur combien de membres elle enquête.

Les résultats de l'enquête doivent être publics, selon un expert

Des dons faits par des policiers au convoi ne devraient pas être une surprise, selon M. Kempa.

La police fournit un miroir grossissant des comportements de la société, donc s'il y a un soutien pour le mouvement antivaccin dans notre société, il y aura forcément un soutien pour le mouvement antivaccin ou anti-obligation vaccinale dans la police , estime M. Kempa.

Lorsqu'ils ne sont pas en service, les membres des services de police sont comme n'importe qui d'autre et peuvent s'impliquer dans l'activisme communautaire ou politique sans subir de répercussions, rappelle-t-il.

Ce qu'ils ne sont pas autorisés à faire, c'est, en aucune façon, de conseiller une activité illégale, d'être impliqué dans la promotion d'une activité illégale ou de s'engager dans une activité illégale , précise M. Kempa.

Il juge que les forces de police devraient enquêter de manière approfondie sur tout donneur potentiel et partager leurs conclusions publiquement, en temps opportun, afin de garantir la confiance du public.

Avec les informations de Judy Trinh et David Fraser, CBC News