Poursuite pour agression au CHU Dumont : la cour accorde 1,3 M$ à Natasha Poirier

Bruce Randy Van Horlick a été reconnu coupable en novembre 2020 de deux accusations criminelles de voies de fait provoquant des lésions corporelles sur deux infirmières, Natasha Poirier et Teresa Thibeault, et il a été condamné à six mois de prison et deux ans de probation. L’agression a eu lieu le 11 mars 2019 dans le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

Natasha Poirier a intenté une poursuite au civil en 2020. Elle réclamait plus de 1,5 million de dollars pour pertes de revenus passées et à venir et pour toutes ses souffrances physiques et mentales.

Le juge Jean-Paul Ouellette, de la Cour du Banc de la Reine, a rendu sa décision mardi. Il ordonne à Bruce Van Horlick de payer 1 357 847 $.

Dans sa décision, le juge souligne que Mme Poirier a été coincée dans son bureau et violemment attaquée par Van Horlick pendant 11 minutes alors qu’elle ne l’avait pas provoqué et qu’elle veillait sur des patients à l’hôpital.

Le défendeur n’a pas contesté en cour les allégations de la poursuite. Il ne s’est pas présenté au procès, qui s’est déroulé le 10 janvier, et il n’était pas représenté par un avocat.

Bruce Van Horlick a déclaré tard mardi qu’il n’avait pas encore reçu un exemplaire de la décision du juge. Il a remis en question l’équité de ses deux procès en disant qu’il n’avait pas d’argent pour payer un avocat et qu’il ne savait pas exactement comment interjeter appel.

Kelly VanBuskirk, une avocate de Natasha Poirier, a dit s’attendre à ce que sa cliente ressente du soulagement. Cette cause, selon elle, démontre que le comportement des gens peut entraîner des conséquences.

Une capacité de payer incertaine

La capacité de Van Horlick à payer 1,3 million de dollars est incertaine.

Abigail Herrington, une autre avocate de Natasha Poirier, affirme que la cour peut ordonner la saisie des actifs ou du salaire de Van Horlick, entre autres avenues possibles.

Au moment de l’agression, le 11 mars 2019, Natasha Poirier supervisait 53 collègues dans une unité chirurgicale. L’épouse de Van Horlick, qui était une patiente, venait d’être déplacée dans une chambre plus près du poste des infirmières pour que ces dernières puissent veiller sur elle plus étroitement.

Teresa Thibeault et Natasha Poirier, le 16 novembre 2020. Photo : Radio-Canada

Bruce Van Horlick a fait irruption dans le bureau de Natasha Poirier et a exigé qu’on déplace sa femme dans une chambre plus tranquille. Peu après, il a agrippé Mme Poirier par les cheveux, il l’a frappée à la tempe, il lui a tordu un bras et des doigts, il l’a poussée contre un mur et il a agressé l’autre infirmière qui tentait d’aider Mme Poirier.

Selon les preuves présentées en cour, Natasha Poirier a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Elle souffre de douleur chronique, d’une lésion cérébrale, de maux de tête fréquents, de sensibilité à la lumière et au bruit, d’anxiété et de trouble de stress post-traumatique.

Durant son témoignage au civil, Natasha Poirier a expliqué qu’elle peut seulement travailler quelques heures par semaine, alors qu’avant l’agression elle travaillait plus de 60 heures par semaine à l’hôpital et pour le ministère des Anciens Combattants.