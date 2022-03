Le Syndicat des ambulanciers dénonce les changements au centre d’appels d’urgence

Jusqu'à récemment, tous les appels au 911 nécessitant une assistance médicale étaient acheminés vers les ambulanciers paramédicaux du centre de communications médicales des services de santé d'urgence (Emergency Health Services EHS ) à Dartmouth.

Il y a deux semaines, le gouvernement provincial a donné son approbation à Emergency Health Services EHS pour embaucher du personnel sans formation paramédicale. Le syndicat dit avoir été pris au dépourvu.

Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi le gouvernement met en danger la vie, la santé et la sécurité des Néo-Écossais , se demande Jeff Callaghan, le directeur national du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes du Canada atlantique, qui représente le personnel du centre d'appels.

Il fait valoir que les connaissances des ambulanciers paramédicaux sont essentielles, en particulier à un moment où les gens peuvent attendre des heures avant qu'une ambulance arrive.

L'entreprise et le gouvernement provincial affirment que le changement vise à combler le manque de personnel et à améliorer le service.

La directrice des communications médicales chez EHS dit que ce n'est pas une décision prise à la légère. Jan Jensen explique que les systèmes d'urgence en Amérique du Nord utilisent en grande partie des civils, et non des ambulanciers paramédicaux, pour répondre aux appels à l'aide.

Il est temps de le faire, de mettre notre centre de communication en conformité avec les normes de l'industrie , dit-elle. C'est une décision fondée sur des preuves, et non, nous ne pensons pas que la qualité des soins changera en fonction de cela.

Cette décision survient près d'un an après le dépôt du rapport de la firme Fitch and Associates, basé aux États-Unis, qui demandait une révision complète des services de santé d’urgence en Nouvelle-Écosse.

Dans ce rapport, il est écrit que les ambulanciers paramédicaux par rapport aux civils peuvent ajouter environ 50% de coûts de main-d'œuvre supplémentaires . Puis le rapport souligne que le logiciel utilisé dans le centre de communication est conçu pour être utilisé par des personnes qui ne sont pas des ambulanciers paramédicaux.

Le rapport ajoute que l'International Academies of Emergency Dispatch - une organisation à but non lucratif qui offre une formation et une certification aux répartiteurs d'urgence dans le monde entier - a constaté que les preneurs d'appels civils réussissent souvent mieux que les ambulanciers paramédicaux, car ils sont moins susceptibles de s'écarter des protocoles et d'essayer de s'appuyer sur des expériences de terrain.

Jeff Callaghan, du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, affirme que l'expérience sur le terrain est essentielle pour répondre aux appels téléphoniques d'urgence de personnes en situation de crise. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Jeff Callaghan croit plutôt le contraire. à son avis l'expérience est cruciale pour ce travail.

Ils sont capables d'écouter les nuances , dit-il. Si vous avez du mal à respirer, la personne peut être bouleversée au téléphone et en manquer une partie, mais en tant qu'ambulancier qualifié, vous êtes formé pour rechercher ces types de signes qui ne seraient pas captés par quelqu'un qui est seulement en train de lire un script.

Il accuse la province de faire le changement seulement pour l’argent.

C'est une question de dollars et de cents, mais nous pensons vraiment que le service que nos membres ont fourni pendant des décennies aux Néo-Écossais représente bien plus que quelques dollars sur un budget.

Il y a actuellement 65 employés au centre de communication médicale Emergency Health Services EHS , dont environ 15 sont en congé. Jan Jensen dit qu'idéalement, il y aurait jusqu'à 75 employés pour gérer les 180 000 appels qu'ils reçoivent chaque année.

Les membres de notre équipe travaillent assez dur en ce moment, nous avons donc besoin de plus de membres. Elle explique que toutes les nouvelles recrues qui ne sont pas des ambulanciers recevront environ six semaines de formation.

Elle ajoute que le service a maintenant un médecin en poste 24 heures sur 24, en plus d’un ambulancier paramédical. Ils sont là pour fournir de l’aide si les gens qui appellent ont besoin d'un soutien médical supplémentaire en attendant l’ambulance.

Le ministère de la Santé dit que la pratique consistant à embaucher des non-ambulanciers pour le centre de communication médicale est désormais considérée comme une pratique exemplaire .

Il y a actuellement 65 employés au centre de communication médicale EHS, dont environ 15 sont en congé. Il faudrait 75 employés pour gérer les 180 000 appels annuels. Photo : Getty Images

Jeff Callaghan dit qu’il ne faut pas penser que le changement va libérer les ambulanciers qui sont au téléphone pour travailler sur le terrain. Il explique que beaucoup d'entre eux sont en fin de carrière et ne peuvent pas faire face aux exigences physiques du travail.

D'autres ont été blessés au travail, mais peuvent continuer à fournir un soutien par téléphone.

Ce sont des héros, d'une part. Ils ont travaillé sans relâche pendant la pandémie, répondant à des milliers d'appels chaque année.

Il espère que les gens vont s’opposer à cette décision, et il a l'appui du parti NPD. Susan LeBlanc, la porte-parole du parti en santé a été l'une des premières personnes à critiquer la décision.

Cela me semble un moment terrible pour faire ce changement, alors que les gens attendent pour des ambulances.

Elle dit que ce serait une chose si les temps d'attente des ambulances étaient raisonnables, mais elle rappelle que l'ensemble du système est en difficulté.

Les vraies personnes à risque sont celles qui appellent une ambulance... Il est vraiment essentiel d'avoir quelqu'un à l'autre bout de la ligne qui puisse vous aider dans tout ce qui se passe.

Mais Jan Jensen rappelle que tout ce qui change en ce moment, c'est l'offre d'emploi, et les ambulanciers paramédicaux peuvent toujours postuler.