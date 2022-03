Une courte période de neige intense cause la fermeture d’écoles dans les Maritimes

Plusieurs régions du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse doivent s’attendre à une courte période de neige intense, mercredi matin, selon Environnement Canada.

Ces conditions entraînent la fermetures d'écoles par endroits. Au Nouveau-Brunswick, la majorité des écoles du District scolaire francophone Sud sont fermées. Seules celles à Baie-Sainte-Anne, Fredericton, Miramichi, Oromocto, Quispamsis, Richibucto, Rogersville, Saint-Jean et Saint-Louis-de-Kent sont ouvertes.

Les écoles du District scolaire anglophone Est sont fermées. Les autobus du District scolaire anglophone Sud accusent une heure de retard.

Plusieurs écoles sont aussi fermées en Nouvelle-Écosse. Au Conseil scolaire acadien provincial, les classes sont annulées à l'École Rose-des-Vents, au Centre scolaire de la Rive-Sud et dans les écoles de la région de Clare et d'Argyle.

Les prévisions de neige

Les chutes de neige sont prévues de 6 h à 10 h dans les deux provinces.

Le sud du Nouveau-Brunswick pourrait recevoir de 10 à 15 cm de neige. Une grande partie de la Nouvelle-Écosse, du comté de Yarmouth à celui de Cumberland, recevrait pour sa part jusqu’à 10 cm de neige.

Dans les deux cas, la neige pourrait tomber à un rythme de près de 5 cm à l'heure, ce qui réduira considérablement la visibilité , souligne Environnement Canada dans son bulletin publié très tôt mercredi.

Les déplacements pourraient devenir difficiles sur les surfaces comme les routes, les trottoirs et les stationnements.

Les conditions devraient s'améliorer rapidement au fur et à mesure que la neige se déplacera vers l'est plus tard dans la matinée.

Vents forts au Cap-Breton

Des vents forts pouvant atteindre 90 km/h sont aussi prévus pour la région de Chéticamp, au Cap-Breton.

Les vents devraient commencer à sévir tard mercredi matin et se poursuivre jusqu'au milieu de l'après-midi, selon Environnement Canada.