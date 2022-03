L’Assemblée générale de l’ONU devrait condamner l'invasion de l'Ukraine

Après deux jours de discours, les membres de l’Assemblée générale de l’ONU vont se prononcer sur un projet de résolution destiné à condamner la Russie pour l’invasion de l’Ukraine et lui demander un retrait « immédiat » de ses troupes.

Mardi soir, près de la moitié des 193 membres de l'Assemblée générale avaient signé en tant que coauteurs un projet de résolution qui sera soumis au vote dans la journée, ont indiqué des diplomates.

L’Occident et l’Organisation des Nations unies ONU accusent Moscou de violer l’article 2 de la Charte des Nations unies, intimant à ses membres de s’abstenir de menace et de recours à la force pour régler une crise. La Russie affirme de son côté exercer son droit à l’autodéfense, prévu par l’article 51 de la Charte.

Il ne reste plus grand chose de la place centrale de Kharkiv, la seconde ville la plus importante d'Ukraine après sa capitale, Kiev, après des bombardements russes. Photo : Getty Images / AFP/SERGEY BOBOK

La résolution proposée au vote déplore dans les termes les plus vifs l’agression de la Russie contre l’Ukraine et affirme son attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine , y compris de ses eaux territoriales .

En plus de demander le retrait des soldats russes, le texte condamne la décision de la Russie d’accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires , une mention absente du texte présenté au Conseil de sécurité.

Pour être adoptée, la résolution pilotée par l’Union européenne en coordination avec Kiev dans le cadre de cette rare session extraordinaire d’urgence devra obtenir les deux tiers des votes pour et contre exprimés.

Plus de 100 pays doivent prendre la parole lors de la session avant le vote. Des dizaines d'États devraient s'abstenir formellement de voter ou ne pas s'engager du tout

Force symbolique Au sein de l’Assemblée générale, le droit de veto, privilège des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni), n’existe pas. Ses résolutions ne sont pas contraignantes légalement comme celles du Conseil, mais elles revêtent une forte valeur politique selon le nombre de pays qui l’approuvent.

L'Assemblée presque unanime

Depuis lundi, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies ONU a montré une majorité écrasante de pays dénonçant le comportement de la Russie et réclamant l’arrêt des combats .

Tout au long de la session de l’Assemblée générale, de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique latine ont fait corps avec les États-Unis et l’Europe pour dénoncer l’invasion russe.

L’inquiétude semblait croître sur un effet domino si la Russie parvenait à s’emparer de l’Ukraine. Dans un tel cas, qui sera le prochain? , a demandé l’Albanie.

Le monde arabe est resté en retrait, le Koweït, victime d’une invasion de l’Irak en 1990, sortant du lot pour dénoncer explicitement Moscou.

Pour le continent asiatique et la région pacifique, le Japon et la Nouvelle-Zélande ont dénoncé les violations russes du droit international. Proche militairement de Moscou, l’Inde est restée précautionneuse, tandis que la Chine soulignait que le monde n’avait rien à gagner d’une nouvelle Guerre froide.

Du côté de la Russie, sans surprise, la Syrie, le Nicaragua, Cuba et la Corée du Nord ont fustigé les Occidentaux qui ont – a affirmé Pyongyang – détruit la Libye, l’Irak et l’Afghanistan .

En 2014, une condamnation similaire de la Russie pour l’annexion de la Crimée, qui s’était faite sans effusion de sang à la différence de l’invasion actuelle, avait obtenu 100 voix pour, 11 contre, tandis que 58 pays s’étaient abstenus et que le reste des 193 membres n’avait pas participé au scrutin.

Nouvelle tentative au Conseil de sécurité

L'ambassadeur russe aux Nations unies, Vasily Nebenzya, lors de la réunion du Conseil de sécurité concernant l'Ukraine, le 31 janvier 2022, à New York Photo : Reuters / Andrew Kelly

Le texte proposé à l’Assemblée est inspiré d’une résolution rejetée la semaine dernière au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ONU en raison d’un veto posé par la Russie qui a scandalisé les Occidentaux.

Pour tenter de sortir de l’impasse au Conseil de sécurité, la France projette avec le Mexique une résolution visant à protéger l’aide humanitaire. Attendue initialement mardi, sa mise au vote est désormais prévue en fin de semaine en raison de négociations ardues, y compris entre Paris et Washington, selon des diplomates.

La position de Moscou, qui pourrait y apposer une fois de plus un nouveau veto, reste inconnue.