Au moins 21 morts et 112 blessés par les bombardement russes à Kharkiv

Les missiles et les barrages d’artillerie russes ont tué au moins 21 personnes en plus d’en blesser 112 autres à Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, dans les 24 dernières heures, selon le gouverneur de la région, Oleg Synegubov.

Les tirs de l’armée russe ont frappé des zones résidentielles et un édifice gouvernemental, selon les autorités locales. Kharkiv, située non loin de la frontière russe, compte 1,4 million d'habitants.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un missile s'est abattu mardi sur un édifice gouvernemental de Kharkiv. Les autorités régionales disaient alors que 10 personnes se trouvant dans la ville étaient mortes en raison de frappes russes. Photo : via reuters / Service d'urgence d'État de l'Ukraine

L’État-major ukrainien a indiqué tôt mercredi matin que des troupes aéroportées russes ont atterri à Kharkiv et attaqué un hôpital , selon une publication parue sur Telegram. Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens , peut-on également y lire.

Human Rights Watch a affirmé avoir documenté une attaque à la bombe à dispersion devant un hôpital dans l’est de l’Ukraine ces derniers jours. Les résidents ont également signalé l’utilisation d’armes à Kharkiv et dans le village de Kyyanka. Le Kremlin a nié avoir utilisé des bombes à dispersion.

Les bombes à dispersion tirent de plus petites bombes sur une vaste zone, dont beaucoup n’explosent que longtemps après avoir été larguées. Si les allégations sont confirmées, cela représenterait un nouveau niveau de brutalité dans la guerre et pourrait conduire à un isolement encore plus poussé de la Russie.

Des infrastructures civiles de plus en plus ciblées

Kiev est toujours la cible de l'artillerie russe, une semaine après le début de l'invasion. Photo : Reuters / Carlos Barria

À Kiev, cinq personnes sont mortes lorsque la tour de télévision a été prise pour cible en fin d'après-midi.

À 50 kilomètres de Kiev, des frappes aériennes russes ont détruit deux immeubles résidentiels à Borodianka dans la journée de mardi, selon la première vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Emine Djeppar. Elle a partagé une vidéo des immeubles gris partiellement en ruines, avec des appartements en flammes.

Marioupol, port sur la mer d'Azov, était toujours la cible mercredi de bombardements russes incessants. Plus d'une centaine de personnes ont été blessées mardi dans des tirs russes, selon le maire de la ville, Vadim Boïtchenko, cité par des médias ukrainiens.

Le dernier décompte provisoire des Nations unies fait affirme qu'au moins 136 civils, dont 13 enfants, ont été tués, et que 400 autres ont été blessés depuis le début de l'assaut russe jeudi dernier à l'aube. Le bilan réel pourrait cependant être nettement plus élevé.

Les deux côtés réclament le contrôle de Kherson

L'armée russe a affirmé mercredi matin s'être emparée de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, située au sud du pays, près de la péninsule de Crimée, après des combats acharnés ces dernières heures.

Quelques minutes plus tôt, le maire ukrainien de la ville, Igor Kolykhaïev, avait indiqué que la localité était toujours sous contrôle ukrainien.