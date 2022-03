Un emprunt de 2,8 M$ finalement pour le redémarrage de la station du Lac-à-la-pêche

La Ville de Shawinigan prévoit finalement emprunter 2,8 M$ pour installer l’unité pilote qui servira à redémarrer la station de traitement d’eau potable du Lac-à-la-pêche (STELAP) et mener des travaux non loin de l’installation.

La semaine dernière, le montant de l’emprunt était plutôt évalué à 3,7 M$. Le maire Michel Angers explique ce changement du fait que les estimations ont été revues et que ce montant initial était préliminaire.

Pour sa part, l’unité pilote coûtera finalement 1 447 000 $ à la Ville de Shawinigan, ce qui comprend l’unité en soi, le personnel spécialisé, les produits chimiques et le transport des boues pour une période d’une année, a évoqué le maire durant la séance du conseil municipal mardi soir.

Le 21 février dernier, un contrat d’un an a été accordé à Veolia Water Technologies pour l’unité pilote.

Les travaux de nettoyage, la nouvelle membrane et l’unité pilote coûteront au total plus de 4 M$, selon le maire, qui a rappelé son intention de redémarrer la Station de traitement d’eau potable du Lac-à-la-pêche STELAP cet été, quelque part vers la fin juin .

« On a deux choix : [soit] on laisse la situation d’ébullition préventive pour les trois prochaines années comme c’est le cas présentement, [soit] on investit les montants d’argent pour redémarrer cette station et redonner de l’eau aux gens. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Le maire a offert un récapitulatif des dépenses passées et futures dans ce dossier. On parle de 700-800 000 $ de nettoyage dans le ruisseau dans un premier temps. On parle de l’achat de membranes d’environ 860 000 $. On parle du règlement d’emprunt de 2,8 M$ , résume-t-il, mentionnant les heures du personnel de la Ville allouées à la Station de traitement d’eau potable du Lac-à-la-pêche STELAP .

Dans les 2,8 M$ qui seront empruntés, 468 000 $ sont prévus pour des travaux correcteurs pour le ruisseau [Perchaude] , le cours d’eau sur la propriété du Shawiniganais André Berthiaume qui a été contaminé par les boues toxiques de la station.

Le maire rencontrera par ailleurs les représentants des médias mercredi pour faire le point sur la situation de la station de traitement d’eau du Lac-à-la-pêche et de l’eau potable à Shawinigan.

À l’heure actuelle, environ 30 000 Shawiniganais doivent faire bouillir leur eau en raison de l’arrêt des opérations de la Station de traitement d’eau potable du Lac-à-la-pêche STELAP depuis décembre.

Avec les informations de Magalie Masson